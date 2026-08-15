В России дефицит бюджета вырос до 6,46 трлн рублей

Люди идут по улице в одном из российских городов. Фото: российские СМИ

Кристина Павлова редактор ленты новостей

Дефицит федерального бюджета России за первые семь месяцев 2026 года вырос до 6,46 трлн рублей. Только за июль бюджетная «дыра» увеличилась на 724 млрд рублей, а государственные расходы за этот период достигли 28,6 трлн рублей. В то же время нефтегазовые доходы страны сократились на 17%.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, передает Новини.LIVE.

Дефицит бюджета России продолжает расти

По данным разведки, за январь–июль российские власти потратили 28,6 трлн рублей. При этом доходы составили около 22,1 трлн рублей, из-за чего разница между поступлениями и расходами продолжила увеличиваться.

Только в течение июля дефицит бюджета РФ вырос примерно на 724 млрд рублей. Нынешний показатель уже существенно превышает заложенный в бюджете на весь 2026 год дефицит в 3,786 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы России сокращаются

В то же время Россия теряет часть основных бюджетных поступлений. По данным украинской разведки, за семь месяцев 2026 года нефтегазовые доходы РФ сократились на 17%.

Еще одним фактором давления на российские финансы является сокращение ликвидных активов Фонда национального благосостояния. На данный момент в нем осталось около 3,69 трлн рублей ликвидных ресурсов.

В России могут снова повысить налоги

На фоне роста дефицита бюджета российские власти могут прибегнуть к новому повышению налогов. В Службе внешней разведки отмечают, что соответствующие изменения могут быть заложены в новый бюджет.

Это происходит после прошлогоднего повышения налога на прибыль в России до 25%. В то же время точный размер возможного нового увеличения налоговой нагрузки пока неизвестен.

В разведке считают, что при нынешних темпах расходов российскому Минфину будет все сложнее поддерживать их на текущем уровне. Новое повышение налогов, в свою очередь, может привести к дальнейшему замедлению экономики РФ.

Как сообщали Новини.LIVE, закрытие Новороссийского порта может ударить по бюджету России. Экономист Андрей Новак отмечал, что сокращение экспорта зерна станет для РФ дополнительным источником потери бюджетных доходов на фоне уже существующего дефицита.

Также Новини.LIVE писали, что из-за дефицита топлива Россия разрешила производить бензин и дизельное топливо с повышенным содержанием серы. Новые временные нормы позволяют отдельным нефтеперерабатывающим заводам выпускать топливо со значительно более высокой концентрацией загрязняющих веществ.