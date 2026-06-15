В РФ после атаки БпЛА по топливному хранилищу пошел "мазутный дождь"

"Мазутный дождь", который прошел в Ярославской области РФ. Фото: росСМИ

В воскресенье, 14 июня, в Ярославской области РФ заметили "мазутный дождь". На растениях, предметах, водоемах заметили черные капли и масляную пленку. Причиной такого явления стал удар дрона по топливному хранилищу Росрезерва.

Об этом сообщило российское издание The Moscow Times, передает Новини.LIVE.

Что известно о черном "дожде" в РФ

Черные следы на цветах в РФ после "мазутного дождя" 14 июня 2026 года

Местные жители распространили в соцсетях фотографии растений и предметов с масляной пленкой. Кроме того, обнародовали видео, на котором видно, что река Волготня в Волковом покрылась нефтяными пятнами.

"Мазутный дождь" в РФ 14 июня 2026 года. Фото: росСМИ

В российских СМИ утверждают, что в ночь на 14 июня Украина атаковала Ярославскую область ударными беспилотниками — попаданиям подверглись промышленные объекты, на которых находилось горючее, в частности комбинат "Темп". Вспыхнул пожар.

"Мазутный дождь" в РФ 14 июня 2026 года. Фото: росСМИ

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщал о результатах применения дальнобойных ударов по объектам на территории России и временно оккупированных территориях Украины. Удалось поразить военную и промышленную инфраструктуру оккупантов. В частности, речь идет о нефтяном объекте в Ярославской области и предприятии "Азот" в Тульской области России.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на главу государства писал, что в течение последней недели россияне усилили воздушные атаки. За семь дней армия РФ применила почти две тысячи ударных беспилотников. Кроме того, оккупанты выпустили тысячи авиабомб и ракет различных типов.