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Головна Новини дня У РФ після атаки БпЛА по паливному сховищу випав "мазутний дощ"

У РФ після атаки БпЛА по паливному сховищу випав "мазутний дощ"

Ua ru
Дата публікації: 15 червня 2026 00:22
У РФ після атаки БпЛА по паливному сховищу випав "мазутний дощ"
"Мазутний дощ", який пройшов у Ярославській області РФ. Фото: росЗМІ

У неділю, 14 червня, у Ярославській області РФ помітили "мазутний дощ". На рослинах, предметах, водоймах помітили чорні краплі та масляну плівку. Причиною такого явища став дроновий удар по паливному сховищу Росрезерву.

Про це повідомило російське видання The Moscow Times, передає Новини.LIVE.

Що відомо про чорний "дощ" у РФ

Квіти у РФ після "мазутного дощу" 14 червня 2026 року
Чорні сліди на квітах у РФ після "мазутного дощу" 14 червня 2026 року

Місцеві жителі поширили в соцмережах світлини рослин і речей із масляною плівкою. Крім того, оприлюднили відео, на якому видно, що річка Волготня у Волковому вкрилася нафтовими плямами.

У РФ 14 червня 2026 року пройшов "мазутний дощ"
"Мазутний дощ" у РФ 14 червня 2026 року. Фото: росЗМІ

У росЗМІ стверджують, що в ніч проти 14 червня Україна атакувала Ярославську область ударними безпілотниками — зазнали влучань промислові об'єкти, на яких було пальне, зокрема комбінат "Темп". Спалахнула пожежа. 

У РФ 14 червня 2026 року пройшов "мазутний дощ"
"Мазутний дощ" у РФ 14 червня 2026 року. Фото: росЗМІ

Раніше Новини.LIVE з посиланням на президента України Володимира Зеленського повідомляв про результати застосування далекобійних ударів по об’єктах на території Росії та тимчасово окупованих територіях України. Вдалося уразити військову та промислову інфраструктуру окупантів. Зокрема, йдеться про нафтовий об’єкт у Ярославській області та підприємство "Азот" у Тульській області Росії. 

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Також Новини.LIVE з посиланням на голову держави писав, що впродовж останнього тижня росіяни посилили повітряні атаки. Упродовж семи днів армія РФ застосувала майже дві тисячі ударних безпілотників. Крім того, окупанти випустили тисячі авіабомб і ракет різних типів.

паливо обстріли дощ
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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