Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В пользу мира — в США высказалась о встрече с Зеленским

В пользу мира — в США высказалась о встрече с Зеленским

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 21:24
обновлено: 21:27
Мирный план США — в США заявили о приближении мира
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис дала положительную оценку переговорам министра армии США Дэна Дрисколла и Владимира Зеленского. По ее словам, "ситуация складывается в пользу мира".

Об этом Джули Дэвис написала в Х 20 ноября.

Реклама
Читайте также:

Что говорят в США о переговорах с Зеленским

По итогам встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом и Владимиром Зеленским, Дэви сообщила, что "ситуация складывается в пользу мира, который украинцы так долго ждали".

"Мы имели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня — все разделяют видение президента Трампа по завершению этой войны", — написала временная поверенная в делах США в Украине.

null
Скриншот сообщения Джулии Дэвис

В то же время журналистка Келли Мейер из пресс-пула Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп поддерживает новый мирный план по Украине.

По ее словам, американский лидер был проинформирован о содержании мирного плана, над которым спецпосланник Стив Виткофф "тихо работал в течение месяца".

Журналистка добавила, что сейчас идет работа по проработке предложений от Украины и РФ относительно приемлемых для них условий завершения войны.

null
Скриншот сообщения Келли Мейер

Напомним, 20 ноября в ОПУ сообщили, что Зеленский официально получил от США проект мирного плана. Украинская сторона согласилась работать над отдельными пунктами документа.

Президент Украины также провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Ключевой темой переговоров стали возможные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.

Владимир Зеленский США переговоры перемирие война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации