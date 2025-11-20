Мирный план США — в США заявили о приближении мира

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Временная поверенная в делах США в Украине Джули Дэвис дала положительную оценку переговорам министра армии США Дэна Дрисколла и Владимира Зеленского. По ее словам, "ситуация складывается в пользу мира".

Об этом Джули Дэвис написала в Х 20 ноября.

Что говорят в США о переговорах с Зеленским

По итогам встречи с министром армии США Дэном Дрисколлом и Владимиром Зеленским, Дэви сообщила, что "ситуация складывается в пользу мира, который украинцы так долго ждали".

"Мы имели чрезвычайно конструктивные переговоры с украинским руководством сегодня — все разделяют видение президента Трампа по завершению этой войны", — написала временная поверенная в делах США в Украине.

В то же время журналистка Келли Мейер из пресс-пула Белого дома сообщила, что президент США Дональд Трамп поддерживает новый мирный план по Украине.

По ее словам, американский лидер был проинформирован о содержании мирного плана, над которым спецпосланник Стив Виткофф "тихо работал в течение месяца".

Журналистка добавила, что сейчас идет работа по проработке предложений от Украины и РФ относительно приемлемых для них условий завершения войны.

Напомним, 20 ноября в ОПУ сообщили, что Зеленский официально получил от США проект мирного плана. Украинская сторона согласилась работать над отдельными пунктами документа.

Президент Украины также провел встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом. Ключевой темой переговоров стали возможные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира.