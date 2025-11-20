Мирний план США — у США заявили про наближення миру

Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier

Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс дала позитивну оцінку переговорам міністра армії США Дена Дрісколла та Володимира Зеленського. За її словами, "ситуація складається на користь миру".

Про це Джулі Девіс написала в Х 20 листопада.

Що кажуть в США про переговори із Зеленським

За підсумками зустрічі з міністром армії США Деном Дрісколлом та Володимиром Зеленським, Деві повідомила, що "ситуація складається на користь миру, який українці так довго чекали".

"Ми мали надзвичайно конструктивні переговори з українським керівництвом сьогодні — усі поділяють бачення президента Трампа щодо завершення цієї війни", — написала тимчасова повірена у справах США в Україні.

Водночас журналістка Келлі Мейєр з преспулу Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує новий мирний план щодо України.

За її словами, американський лідер був проінформований про зміст мирного плану, над яким спецпосланець Стів Віткофф "тихо працював протягом місяця".

Журналістка додала, що наразі триває робота з опрацювання пропозицій від України та РФ щодо прийнятних для них умов завершення війни.

Нагадаємо, 20 листопада в ОПУ повідомили, що Зеленський офіційно отримав від США проєкт мирного плану. Українська сторона погодилася працювати над окремими пунктами документа.

Президент України також провів зустріч з міністром армії США Деніелом Дрісколлом. Ключовою темою переговорів стали можливі кроки для досягнення справедливого та стійкого миру.