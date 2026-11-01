Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Полтавской области обломки российского дрона повредили дом и ранили ребёнка

В Полтавской области обломки российского дрона повредили дом и ранили ребёнка

Ua ru
1 ноября 2026 10:59
В Полтавской области в результате нападения России 1 ноября пострадал ребенок facebook.com/DSNS.GOV.UA
Спасатели на месте разрушений, вызванных российской атакой. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В Решетиловской общине Полтавской области в результате российского нападения пострадал ребенок 2012 года рождения. Осколки вражеского беспилотника упали на территорию частного домовладения и повредили жилой дом. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Каковы последствия атаки БПЛА в Полтавской области

В результате падения обломков российского БПЛА на территории частного домовладения в Решетиловской общине поврежден жилой дом.

На Полтавщині уламки російського дрона пошкодили будинок і травмували дитину - фото 1
Сообщение Виталия Дякивнича. Фото: скриншот

Также получила травму ребенок 2012 года рождения. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Сумскую и Конотопскую общины в Сумской области. В результате обстрелов пострадали шесть человек. Также повреждены объект гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание в Глуховской общине.

Читайте также:

Кроме того, Новини.LIVE сообщали о российской атаке 1 ноября на Винницкую область. Под ударом оказались объекты мобильной связи и энергетической инфраструктуры.

дети Полтавская область война в Украине пострадавшие атака России на Украину
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации