Спасатели на месте разрушений, вызванных российской атакой. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В Решетиловской общине Полтавской области в результате российского нападения пострадал ребенок 2012 года рождения. Осколки вражеского беспилотника упали на территорию частного домовладения и повредили жилой дом. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич, сообщает Новини.LIVE.

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Каковы последствия атаки БПЛА в Полтавской области

В результате падения обломков российского БПЛА на территории частного домовладения в Решетиловской общине поврежден жилой дом.

Сообщение Виталия Дякивнича. Фото: скриншот

Также получила травму ребенок 2012 года рождения. Сейчас ему оказывают необходимую помощь.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Сумскую и Конотопскую общины в Сумской области. В результате обстрелов пострадали шесть человек. Также повреждены объект гражданской инфраструктуры, автомобили и нежилое здание в Глуховской общине.

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Кроме того, Новини.LIVE сообщали о российской атаке 1 ноября на Винницкую область. Под ударом оказались объекты мобильной связи и энергетической инфраструктуры.