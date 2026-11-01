Рятувальники на місці руйнувань внаслідок російської атаки. Фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

У Решетилівській громаді Полтавської області внаслідок російської атаки постраждала дитина 2012 року народження. Уламки ворожого безпілотника впали на території приватного домоволодіння та пошкодили житловий будинок. Потерпілій надають необхідну медичну допомогу.

Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич, інформує Новини.LIVE.

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Які наслідки атаки БпЛА на Полтавщині

Унаслідок падіння уламків російського БпЛА на території приватного домоволодіння в Решетилівській громаді пошкоджено житловий будинок.

Допис Віталія Дяківнича. Фото: скриншот

Також травмувалася дитина 2012 року народження. Наразі їй надають необхідну допомогу.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Сумську та Конотопську громади на Сумщині. Внаслідок обстрілів травмувалися шестеро людей. Також пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури, автомобілі та нежитлову будівлю в Глухівській громаді.

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