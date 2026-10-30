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Главная Новости дня В Полтавской области ночью произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

В Полтавской области ночью произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

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30 октября 2026 08:54
Землетрясение в Полтавской области 30 октября: что известно о ночных толчках Новини.LIVE
Люди идут по городу. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Полтавской области ночью 30 октября зафиксировали землетрясение. Его магнитуда составила 3,2 по шкале Рихтера. Подземные толчки классифицировали как едва ощутимые.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главный центр специального контроля.

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Землетрясение в Полтавской области 30 октября: что известно

По данным специалистов, землетрясение произошло в 02:14:28 по киевскому времени. Его очаг находился в Мачуховской громаде Полтавского района Полтавской области.

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Место, где произошло землетрясение в Полтавской области 30 октября 2026 года/gcsk.gov.ua

Координаты очага землетрясения составили 49,53° северной широты и 34,4° восточной долготы. Очаг подземных толчков находился на глубине 8 км.

По классификации землетрясений такие толчки относятся к категории едва ощутимых. Информации о разрушениях или пострадавших в результате происшествия нет.

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В Главном центре специального контроля также призвали людей, почувствовавших землетрясение, сообщить о своих ощущениях через специальную форму на сайте учреждения. Эти данные помогут специалистам уточнить энергетические параметры землетрясения.

Новини.LIVE сообщали, что 22 сентября 2026 года возле Полтавы произошло землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера. Его эпицентр находился в Мачуховской общине Полтавского района на глубине 3 км. Подземные толчки классифицировали как сильно умеренные.

Новини.LIVE писали, что 15 августа 2026 года в Полтавской области зарегистрировали землетрясение магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. Подземные толчки произошли вблизи села Покровская Багачка Хорольской общины на глубине около 3 км. Землетрясение классифицировали как неощутимое.

стихийное бедствие землетрясение Полтава Полтавская область природное явление
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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