Люди йдуть містом. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У Полтавській області вночі 30 жовтня зареєстрували землетрус. Його магнітуда становила 3,2 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи класифікували як ледь відчутні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головний центр спеціального контролю.

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Землетрус на Полтавщині 30 жовтня: що відомо

За даними фахівців, землетрус стався о 02:14:28 за київським часом. Його джерело розташовувалося в Мачухівській громаді Полтавського району Полтавської області.

Місце, де стався землетрус на Полтавщині 30 жовтня 2026 року/gcsk.gov.ua

Координати джерела землетрусу становили 49,53° північної широти та 34,4° східної довготи. Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 8 км.

За класифікацією землетрусів, такі поштовхи належать до категорії ледь відчутних. Інформації про руйнування чи постраждалих унаслідок події немає.

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У Головному центрі спеціального контролю також закликали людей, які відчули землетрус, повідомити про свої відчуття через спеціальну форму на сайті установи. Ці дані допоможуть фахівцям уточнити енергетичні параметри землетрусу.

Новини.LIVE інформували, що 22 вересня 2026 року біля Полтави стався землетрус магнітудою 4,2 за шкалою Ріхтера. Його епіцентр розташовувався в Мачухівській громаді Полтавського району на глибині 3 км. Підземні поштовхи класифікували як сильно помірні.

Новини.LIVE писали, що 15 серпня 2026 року на Полтавщині зареєстрували землетрус магнітудою 2,4 за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи сталися поблизу села Покровська Багачка Хорольської громади на глибині близько 3 км. Землетрус класифікували як невідчутний.