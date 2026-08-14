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Главная Новости дня В Полтавской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненый

В Полтавской области мужчина открыл огонь по полицейским: есть раненый

Ua ru
Дата публикации 14 августа 2026 22:17
В Полтавской области мужчина ранил полицейского во время перестрелки
Полицейские на месте происшествия. Иллюстративное фото: Нацполиция

В Лубнах Полтавской области мужчина открыл огонь в сторону полицейских, которые проверяли его в рамках оперативных мероприятий. В ходе перестрелки один сотрудник правоохранительных органов получил огнестрельное ранение. Нападавший был задержан, оружие изъято.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение Национальной полиции Украины в пятницу, 14 августа.

В Полтавской области мужчина стрелял в полицейских

Перестрелка произошла 14 августа около 15:20 в Центральном парке культуры и отдыха в Лубнах. По предварительной информации, оперативники полиции проверяли местного 39-летнего мужчину в ходе отработки информации о преступлении.

Впоследствии мужчина начал убегать от правоохранителей и стрелять в их сторону. В результате один из полицейских при исполнении служебных обязанностей получил огнестрельное ранение. Сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители задержали мужчину в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Оружие изъято.

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Начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев сообщил, что по факту происшествия уже начато досудебное расследование. Он отметил, что следователи действуют под процессуальным руководством прокуратуры, а производство внесено в Единый реестр досудебных расследований по соответствующей статье Уголовного кодекса Украины.

"Следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от девяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы", — сообщил Рогачев.

Новини.LIVE сообщали, что на Буковине задержали 54-летнего мужчину, который 28 июля во время обыска открыл огонь по полицейским и ранил двух оперативников. После нападения он скрылся и 11 дней скрывался, однако 8 августа правоохранители установили его местонахождение и задержали. Мужчине инкриминируют посягательство на жизнь правоохранителей и незаконное обращение с оружием и боеприпасами.

Новини.LIVE также сообщали, что в Ужгороде правоохранители провели спецоперацию из-за вооруженного мужчины, открывшего стрельбу возле Шахтинского леса. После выстрелов, по предварительным данным, могло загореться заброшенное здание, а огонь распространился на лесной массив. Мужчину задержали, у него изъяли боевой пистолет.

стрельба полиция Полтавская область Нацполиция злоумышленники
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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