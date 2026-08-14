На Полтавщині чоловік поранив поліцейського під час стрілянини

Поліціянти на місці події. Ілюстративне фото: Нацполіція

У Лубнах Полтавської області чоловік відкрив вогонь у бік поліцейських, які перевіряли його в межах оперативних заходів. Під час стрілянини один правоохоронець отримав вогнепальне поранення. Нападника затримали, зброю вилучили.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Національної поліції України у п'ятницю, 14 серпня.

На Полтавщині чоловік стріляв у поліцейських

Стрілянина сталася 14 серпня близько 15:20 у Центральному парку культури та відпочинку в Лубнах. За попередньою інформацією, оперативники поліції перевіряли місцевого 39-річного чоловіка під час відпрацювання інформації про злочин.

Згодом чоловік почав тікати від правоохоронців і стріляти у їхній бік. Унаслідок цього один із поліцейських під час виконання службових обов’язків отримав вогнепальне поранення. Наразі йому надають медичну допомогу.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зброю вилучили.

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Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов повідомив, що за фактом події вже розпочато досудове розслідування. Він зазначив, що слідчі діють під процесуальним керівництвом прокуратури, а провадження внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за відповідною статтею Кримінального кодексу України.

"Слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від дев’яти до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне позбавлення волі", — повідомив Рогачов.

Новини.LIVE інформували, що на Буковині затримали 54-річного чоловіка, який 28 липня під час обшуку відкрив вогонь по поліцейських і поранив двох оперативників. Після нападу він утік і 11 днів переховувався, однак 8 серпня правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали. Чоловікові інкримінують посягання на життя правоохоронців і незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Новини.LIVE також писали, що в Ужгороді правоохоронці провели спецоперацію через озброєного чоловіка, який відкрив стрілянину біля Шахтинського лісу. Після пострілів, за попередніми даними, могла загорітися закинута будівля, а вогонь поширився на лісовий масив. Чоловіка затримали, у нього вилучили бойовий пістолет.