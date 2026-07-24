В Ужгороді озброєний чоловік відкрив вогонь біля Шахтинського лісу

Затримання озброєнного чоловіка в Ужгороді. Фото: Нацполіція

В Ужгороді на території Шахтинського лісу правоохоронці розгорнули масштабну спеціальну операцію задля екстреного затримання невідомого озброєного чоловіка. Співробітники поліції оперативно оточили вказаний район після звернення місцевих дітей, які почули звуки стрілянини поруч із житловими будинками. Після проведення спецоперації ужгородського стрільця затримали, у нього вилучили бойовий пістолет

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Національної поліції.

Початок лісової пожежі через стрілянину

Кілька дітей помітили підозрілу особу зі зброєю сьогодні ввечері в районі вулиці Олега Куцина. Патрульні екіпажі негайно виїхали на перевірку лісового масиву і під час обстеження чагарників самі почули гучні постріли.

Вилучений пістолет у зловмисника в Ужгороді. Фото: Нацполіція

За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив.

Рятувальні загони намагалися приборкати пожежу, поки оперативники прочісували кожен квадратний метр задимленої території. Для ліквідації загрози командування залучило додаткові сили.

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"До пошуків та затримання озброєного чоловіка залучено додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. Правоохоронці проводять заходи зі встановлення місцеперебування та затримання зловмисника", — повідомили у відомстві.

Затримання озброєнного чоловіка в Ужгороді. Фото: Нацполіція

Пізніше стало відомо, що ужгородського стрільця затримали. У зловмисника вилучили бойовий пістолет. На місці тривають слідчі дії.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Ужгороді озброєний чоловік забарикадувався з дружиною та дитиною. Наразі поліція інкримінує йому незаконне поводження зі зброєю та незаконне позбавлення волі людей, у тому числі малолітньої дитини.

Також Новини.LIVE повідомляли, що у центрі Білої Церкви 11 липня сталася стрілянина, внаслідок якої постраждав 18-річний хлопець. Правоохоронці з'ясовували обставин інциденту та встановлювали особу нападника, а також мотиви його дій.