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Главная Новости дня В Ужгороде вооруженный мужчина открыл огонь возле Шахтинского леса

В Ужгороде вооруженный мужчина открыл огонь возле Шахтинского леса

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 20:38
В Ужгороде вооруженный мужчина открыл огонь возле Шахтинского леса
Актуальная новость

В Ужгороде на территории Шахтинского леса правоохранители развернули масштабную специальную операцию с целью экстренного задержания неизвестного вооруженного мужчины. Сотрудники полиции оперативно оцепили указанный район после обращения местных детей, которые услышали звуки стрельбы рядом с жилыми домами. В настоящее время силовики пытаются полностью перекрыть все возможные пути отхода для опасного злоумышленника.

Позже стало известно, что ужгородского стрелка задержали. У него изъяли боевой пистолет

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление Национальной полиции.

Новость пополняется...

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Нацполиция
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов
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