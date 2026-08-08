На Буковині затримали чоловіка, який 11 днів переховувався після стрілянини в поліцію

Поліцейські на місці злочину. Фото: Національна поліція України

Поліцейські на Буковині затримали 54-річного жителя села Їжівці, який 28 липня відкрив вогонь під час обшуку та поранив двох оперативників. Чоловік після нападу втік і протягом 11 днів переховувався, однак 8 серпня правоохоронці встановили його місцеперебування та затримали.

Про це повідомила Національна поліція України, інформує Новини.LIVE.

Як чоловік поранив поліцейських

28 липня правоохоронці прибули до помешкання 54-річного жителя Їжівців для проведення санкціонованого обшуку в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Під час слідчих дій чоловік раптово взяв зброю та почав стріляти у бік поліцейських. Унаслідок нападу двоє оперативників карного розшуку отримали вогнепальні поранення та були госпіталізовані.

Затримання підозрюваного. Фото: Національна поліція України

Після стрілянини чоловік залишив місце події та сховався у лісовому масиві. На території області правоохоронці запровадили спеціальну поліцейську операцію з його розшуку.

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Де знайшли нападника

За даними поліції, протягом 11 днів правоохоронці перевіряли інформацію про можливе місцеперебування чоловіка та прочісували територію.

8 серпня його вдалося виявити у приміщенні, де зберігається суха трава. Поліцейські затримали чоловіка відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Начальник ГУНП у Чернівецькій області Віктор Нечитайло заявив, що до пошуку залучили необхідні сили та засоби, а правоохоронці перевіряли всі можливі місця перебування підозрюваного.

"Наша позиція принципова: посягання на життя та здоров’я поліцейських не залишиться без належного реагування, а винні відповідатимуть перед законом", — наголосив Нечитайло.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці також виявили та вилучили набої. Їх направили на експертне дослідження.

Що загрожує чоловікові

Досудове розслідування здійснюється за ст. 348 Кримінального кодексу України — посягання на життя працівника правоохоронного органу — та ст. 263 ККУ щодо незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Чернівецька окружна прокуратура. Наразі вирішується питання про обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Якщо суд обере такий запобіжний захід, чоловік перебуватиме під вартою на час досудового розслідування. Водночас його вина має бути доведена в суді.

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