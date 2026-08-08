На Буковині затримали чоловіка, який 11 днів переховувався після стрілянини в поліцію

Полицейские на месте преступления. Фото: Национальная полиция Украины

Полицейские в Буковине задержали 54-летнего жителя села Иживцы, который 28 июля открыл огонь во время обыска и ранил двух оперативников. Мужчина после нападения скрылся и в течение 11 дней скрывался, однако 8 августа правоохранители установили его местонахождение и задержали.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины, передает Новини.LIVE.

Как мужчина ранил полицейских

28 июля правоохранители прибыли в жилище 54-летнего жителя Иживец для проведения санкционированного обыска в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Во время следственных действий мужчина внезапно взял оружие и начал стрелять в сторону полицейских. В результате нападения двое оперативников уголовного розыска получили огнестрельные ранения и были госпитализированы.

Задержание подозреваемого. Фото: Национальная полиция Украины

После перестрелки мужчина покинул место происшествия и скрылся в лесном массиве. На территории области правоохранители развернули специальную полицейскую операцию по его розыску.

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К поисковым мероприятиям были привлечены оперативники уголовного розыска, следователи, кинологи, взрывотехники, криминалисты, патрульные, бойцы КОРД, операторы беспилотников и военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Где нашли нападавшего

По данным полиции, в течение 11 дней правоохранители проверяли информацию о возможном местонахождении мужчины и прочесывали территорию.

8 августа его удалось обнаружить в помещении, где хранится сухая трава. Полицейские задержали мужчину в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Начальник ГУНП в Черновицкой области Виктор Нечитайло заявил, что к поиску были привлечены необходимые силы и средства, а правоохранители проверяли все возможные места пребывания подозреваемого.

"Наша позиция принципиальна: посягательство на жизнь и здоровье полицейских не останется без должной реакции, а виновные будут отвечать перед законом", — подчеркнул Нечитайло.

Во время обыска по месту жительства мужчины правоохранители также обнаружили и изъяли патроны. Их направили на экспертизу.

Что грозит мужчине

Досудебное расследование проводится по ст. 348 Уголовного кодекса Украины — посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа — и ст. 263 УК Украины о незаконном обращении с оружием и боеприпасами.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Черновицкая окружная прокуратура. В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

Если суд изберет такую меру пресечения, мужчина будет находиться под стражей на время досудебного расследования. При этом его вина должна быть доказана в суде.

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