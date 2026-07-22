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Главная Новости дня В Польше женщине грозит 7,5 лет тюрьмы за нападение на украинских детей

В Польше женщине грозит 7,5 лет тюрьмы за нападение на украинских детей

Ua ru
Дата публикации 22 июля 2026 19:28
Нападение на украинских детей в Польше: женщине грозит 7,5 лет тюрьмы
Польская полиция. Иллюстративное фото: Reuters

В польском городе Легница задержали 26-летнюю женщину, которую подозревают в нападении на двух 13-летних украинских подростков возле бассейна. По данным следствия, конфликт возник из-за того, что дети общались на украинском языке.

Об этом пишет RMF 24, передает Новини.LIVE.

Нападающую обвиняют в насилии и незаконном принуждении

Полиция польского города Легница задержала 26-летнюю женщину, которая предстанет перед судом за нападение на украинских подростков. Ей предъявили обвинения в нанесении телесных повреждений и применении насилия.

Об инциденте, произошедшем возле местного бассейна, ранее рассказала мать двух украинских девочек. По ее словам, дети отдыхали у бассейна вместе с другими подростками, когда к ним подошла женщина со своими детьми и начала делать замечания из-за того, что они разговаривали на украинском языке.

Как отметила мать, женщина несколько раз вступала в конфликт с детьми, а во время одной из ссор ударила двух девочек и мальчика, который пытался их защитить. По словам семьи, нападающая якобы заявила, что причиной ее действий было именно украинское происхождение детей.

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В полиции Легницы сообщили, что после получения информации правоохранители начали проверку обстоятельств происшествия. Полицейские изъяли записи с камер наблюдения, установили свидетелей и собрали необходимые доказательства.

Правоохранители установили личность подозреваемой и задержали ее. После этого женщину доставили в районную прокуратуру в Легнице, где ей объявили подозрение.

Ей инкриминируют нанесение телесных повреждений, повлекших расстройство здоровья продолжительностью не более семи дней, а также принуждение с применением насилия или незаконной угрозы.

В случае доказательства вины женщине может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и шести месяцев.

В настоящее время в отношении подозреваемой применены меры пресечения: полицейский надзор, запрет приближаться к потерпевшим, а также ограничение на пребывание возле детской площадки на улице Полярной в Легнице.

Новини.LIVE ранее сообщали, что в польском городе Легница полиция начала расследование после поступления сообщения о нападении на двух 13-летних украинок. По предварительной информации, инцидент произошел вечером 19 июля возле одного из местных бассейнов.

Новини.LIVE также сообщали, что в польском городе Плоцк поездка в общественном транспорте переросла в конфликт с нападением на 15-летнего украинца. По предварительной информации, причиной агрессии стал украинский язык, на котором парень общался со своим другом.

Польша нападение полиция
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна
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