Напад на українських дітей у Польщі: жінці загрожує 7,5 року в’язниці

Польська поліція. Ілюстративне фото: Reuters

У польській Легніці затримали 26-річну жінку, яку підозрюють у нападі на двох 13-річних українських підлітків біля басейну. За даними слідства, конфлікт виник через те, що діти спілкувалися українською мовою.

Про це пише RMF 24, передає Новини.LIVE.

Нападницю звинувачують у насильстві та незаконному примусі

Поліція польського міста Легніца затримала 26-річну жінку, яка постане перед судом за напад на українських підлітків. Їй висунули звинувачення у заподіянні тілесних ушкоджень та застосуванні насильства.

Про інцидент, який стався біля місцевого басейну, раніше розповіла мати двох українських дівчат. За її словами, діти відпочивали біля басейну разом з іншими підлітками, коли до них підійшла жінка зі своїми дітьми та почала робити зауваження через те, що вони розмовляли українською мовою.

Як зазначила мати, жінка кілька разів вступала у конфлікт із дітьми, а під час однієї зі сварок вдарила двох дівчат та хлопця, який намагався їх захистити. За словами родини, нападниця нібито заявила, що причиною її дій було саме українське походження дітей.

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У поліції Легніци повідомили, що після отримання інформації правоохоронці розпочали перевірку обставин події. Поліцейські вилучили записи з камер спостереження, встановили свідків та зібрали необхідні докази.

Правоохоронці встановили особу підозрюваної та затримали її. Після цього жінку доставили до районної прокуратури в Легніці, де їй оголосили підозру.

Їй інкримінують завдання тілесних ушкоджень, які спричинили розлад здоров’я тривалістю не більше семи днів, а також примус із використанням насильства або незаконної погрози.

У разі доведення провини жінці може загрожувати покарання до семи років і шести місяців позбавлення волі.

Наразі до підозрюваної застосували запобіжні заходи: поліцейський нагляд, заборону наближатися до потерпілих, а також обмеження щодо перебування біля дитячого майданчика на вулиці Полярній у Легніці.

Новини.LIVE раніше писали, у польському місті Легниця поліція розпочала розслідування після повідомлення про напад на двох 13-річних українок. За попередньою інформацією, інцидент стався ввечері 19 липня біля одного з місцевих басейнів.

Новини.LIVE також інформували, що у польському місті Плоцьк поїздка в громадському транспорті переросла в конфлікт із нападом на 15-річного українця. За попередньою інформацією, причиною агресії стала українська мова, якою хлопець спілкувався зі своїм другом.