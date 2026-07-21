У Польщі жінка напала на двох 13-річних українок через українську мову — поліція розслідує справу

Польська поліція. Фото: Getty Images

У польському місті Легниця правоохоронці розпочали розслідування після повідомлення про напад на двох 13-річних громадянок України. За попередніми даними, інцидент стався ввечері 19 липня біля місцевого басейну.

Як пише RMF24, про це повідомила речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі Кароліна Галецька, передає Новини.LIVE.

Що відомо про напад на українських школярок у Легниці

За словами речниці, поліцейські перевіряють обставини події та встановлюють, чи було порушено фізичну недоторканність неповнолітніх.

"Поліція в Легниці розслідує напад на двох 13-річних громадян України. Інцидент нібито стався минулої суботи приблизно о 21:00 на вулиці Полярній, біля басейну. Згідно з повідомленням, невідома жінка вдарила підлітків", — повідомила Галецька.

Речниця наголосила, що жодна людина не має права застосовувати насильство, особливо щодо дітей. Також представниця МВС зазначила, що попередньо мотивом нападу могло стати українське походження потерпілих.

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За словами матері дівчаток, її доньки разом з іншими дітьми перебували біля басейну та розмовляли українською мовою. Жінка, яка також була на місці зі своїми дітьми, нібито почала робити школяркам зауваження через мову, кілька разів їх ображала, а згодом застосувала силу. Мати стверджує, що нападниця вдарила одну з її дочок, а також інших дітей, які намагалися заступитися за українок. За її словами, жінка прямо заявила, що зробила це через їхнє українське походження.

У польських правоохоронних органах підтвердили проведення слідчих дій. Наразі вони встановлюють усі обставини інциденту та перевіряють свідчення учасників події.

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