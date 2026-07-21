В Польше женщина напала на двух 13-летних украинок из-за украинского языка — полиция расследует дело

Польская полиция. Фото: Getty Images

В польском городе Легница правоохранительные органы начали расследование после поступления сообщения о нападении на двух 13-летних гражданок Украины. По предварительным данным, инцидент произошел вечером 19 июля возле местного бассейна.

Как пишет RMF24, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Польши Каролина Галецкая, передает Новини.LIVE.

Что известно о нападении на украинских школьниц в Легнице

По словам пресс-секретаря, полицейские проверяют обстоятельства происшествия и устанавливают, была ли нарушена физическая неприкосновенность несовершеннолетних.

"Полиция в Легнице расследует нападение на двух 13-летних граждан Украины. Инцидент якобы произошел в минувшую субботу примерно в 21:00 на улице Полярной, возле бассейна. Согласно сообщению, неизвестная женщина ударила подростков", — сообщила Галецкая.

Пресс-секретарь подчеркнула, что ни один человек не имеет права применять насилие, особенно в отношении детей. Также представительница МВД отметила, что, по предварительным данным, мотивом нападения могло стать украинское происхождение потерпевших.

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По словам матери девочек, ее дочери вместе с другими детьми находились возле бассейна и разговаривали на украинском языке. Женщина, которая также находилась на месте со своими детьми, якобы начала делать школьницам замечания из-за языка, несколько раз их оскорбляла, а затем применила силу. Мать утверждает, что нападающая ударила одну из ее дочерей, а также других детей, которые пытались заступиться за украинок. По ее словам, женщина прямо заявила, что сделала это из-за их украинского происхождения.

В польских правоохранительных органах подтвердили проведение следственных действий. В настоящее время они устанавливают все обстоятельства инцидента и проверяют показания участников происшествия.

Как сообщали Новини.LIVE, в польском Плоцке произошел инцидент с участием 15-летнего гражданина Украины. По предварительным данным, конфликт возник в общественном транспорте после того, как подросток заговорил на украинском языке со своим товарищем, после чего подвергся агрессии.

Как сообщали Новини.LIVE, в Польше произошел очередной случай агрессии в отношении украинцев. В городе Бельско-Бяла мужчина словесно оскорблял украинских детей и запугивал 12-летнюю девочку. На инцидент отреагировали в Министерстве иностранных дел Украины.