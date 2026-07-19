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Главная Новости дня В Польше мужчина избил в автобусе 15-летнего парня за украинский язык

В Польше мужчина избил в автобусе 15-летнего парня за украинский язык

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 11:21
Нападение на украинского подростка в Польше из-за языка — подробности инцидента в Плоцке
Автобус в Польше. Иллюстративное фото: wtp.waw.pl

В польском городе Плоцк обычная поездка в общественном транспорте закончилась агрессивным нападением на 15-летнего подростка из Украины. Причиной скандала стал украинский язык, на котором парень разговаривал со своим товарищем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на TVP Warszawa.

Нападение на 15-летнего подростка в Польше

Известно, что инцидент произошел в автобусе, курсировавшем по маршруту №3. По словам потерпевшего, их частная беседа с другом привлекла внимание одного из пассажиров — взрослого мужчины. Тот начал вести себя крайне агрессивно, выкрикивал нецензурные слова и в ультимативной форме требовал от подростков немедленно перейти на польский язык.

Однако злоумышленник не ограничился одними ругательствами. Конфликт стремительно обострился, и мужчина ударил подростка ладонью по лицу, а когда водитель остановил автобус и открыл двери, силой вытолкнул обоих ребят из автобуса на улицу.

Реакция семьи

Мать парня Наталья Мельник рассказала журналистам, что теперь живет в постоянной тревоге за безопасность своего ребенка. По ее словам, сын получил серьезный психологический шок и сейчас просто боится разговаривать на родном языке в общественных местах.

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"Каждая минута, когда сын не выходит на связь или не отвечает на звонок, вызывает у меня панику. После этого случая мы вообще потеряли чувство безопасности в городе", — признается женщина.

Правоохранители разыскивают нападавшего

Дело уже расследуют правоохранительные органы. Его взяла под контроль окружная прокуратура Плоцка.

На данный момент следователи уже допросили официального представителя несовершеннолетнего юноши и взяли показания у пассажирки автобуса (гражданки Польши), которая была свидетельницей инцидента.

Как сообщил прокурор Марцин Полицевич, сейчас ключевая задача полиции — установить личность мужчины. Как только его найдут, правоохранительные органы примут решение об официальном предъявлении уголовных обвинений.

Как писали Новини.LIVE, 12 июля в Варшаве состоялся "Волынский марш", на котором выкрикивались антиукраинские лозунги. На мероприятие собралось около 500 человек.

В то же время Кароль Навроцкий призвал законодательно запретить флаг УПА в Польше. Он призвал польский парламент принять соответствующее законодательное решение.

Польша драка украинский язык автобусы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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