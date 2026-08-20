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Главная Новости дня В Польше девушка укусила полицейского: ее депортировали

В Польше девушка укусила полицейского: ее депортировали

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 14:35
Украинка напала на полицейского: в Польше приняли решение
Задержанная девушка. Фото: Полиция Польши

В польском городе Замбрув 39-летняя гражданка Украины во время задержания укусила полицейского. Женщина находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения; после инцидента ей были предъявлены уголовные обвинения, и ее депортировали из Польши.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsatnews.

Как женщина напала на сотрудника полиции

Правоохранителей вызвали в один из жилых домов в Замбруве после сообщения о женщине, которая лежала на тротуаре без сознания и не реагировала на прохожих.

На месте полицейские установили, что 39-летняя гражданка Украины находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. Медики осмотрели женщину и пришли к выводу, что госпитализация ей не требуется.

После этого полицейские решили доставить ее в вытрезвитель. Однако во время задержания женщина начала вести себя агрессивно, нецензурно выражалась в адрес представителей полиции и сопротивлялась попыткам надеть на неё наручники.

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Когда правоохранители сажали женщину в служебный автомобиль, она укусила одного из них. Пострадавшего полицейского доставили в инфекционную больницу для оказания необходимой помощи.

Что грозило гражданке Украины

После инцидента ей были предъявлены уголовные обвиненияпо двум статьям.

Речь идет об оскорблении должностных лиц при исполнении служебных обязанностей и нарушении физической неприкосновенности сотрудника полиции.

Согласно польскому законодательству, за такие правонарушения ей грозило до трех лет лишения свободы.

В то же время польская полиция обратилась в Пограничную службу с ходатайством о принудительной высылке гражданки Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Подляшского отряда Пограничной службы Катажина Зданович, решение об обязательной депортации 39-летней женщины уже принято и исполнено.

Помимо депортации, украинке запретили въезд в Польшу и другие страны Шенгенской зоны сроком на пять лет.

Новини.LIVE сообщали, что после нападения на украинских подростков в Быдгоще премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на это. В частности, он решительно осудил нападавших и отметил: "Это были явные антипольские действия".

Новини.LIVE писали, что в Польше произошла неприятная ситуация: женщины 35 и 36 лет напали на украинцев и оскорбляли их из-за национальности. Правоохранители поместили нападавшие под строгий полицейский надзор.

Польша полиция запрет украинцы в Польше депортация
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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