Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Туск резко осудил нападение на украинских детей в Польше

Туск резко осудил нападение на украинских детей в Польше

Ua ru
Дата публикации 18 августа 2026 19:51
Туск отреагировал на нападение на украинских детей в Быдгоще
Дональд Туск. Фото: Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/via REUTERS

Премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на нападение на украинских подростков в Быдгоще. Он резко высказался в адрес нападавших. По словам Туска, это просто антипольские действия.

Об этом сообщает Onet, передает Новини.LIVE.

Нападение на подростков из Украины в Польше

"Независимо от того, что кто-то думает об Украине… нападать на детей — это просто антипольские действия. Мы всегда гордились тем, как относимся к детям — нашим и тем, кто ищет у нас убежище", — говорит Туск.

Он пообещал, что до конца недели их поймают. Туск посоветовал нападавшим явиться в полицию.

"Ваша ситуация будет гораздо хуже, когда вас задержат. Такой бесплатный сердечный юридический совет от меня", — заявил он.

Читайте также:

Вскоре после заявления полиция Польши сообщила о задержании 46-летней женщины и 34-летнего мужчины, которые могут быть причастны к нападению на украинских детей.

Как писали Новини.LIVE, в польском Быдгоще двое украинских подростков подверглись нападению со стороны взрослых. Причиной агрессии стало то, что 14-летняя девушка и ее 12-летний брат разговаривали между собой на украинском языке.

Ранее в Польше двум женщинам в возрасте 35 и 36 лет были предъявлены обвинения после нападения на украинцев и оскорблений по признаку национальности. Обе подозреваемые работают в заведении общественного питания, признали свою вину и выразили раскаяние.

Польша дети нападение Украина Дональд Туск
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации