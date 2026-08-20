Українка напала на поліцейського: в Польщі ухвалили рішення

Затримана дівчина. Фото: Поліція Польщі

У польському місті Замбрув 39-річна громадянка України під час затримання вкусила поліцейського. Жінка була у стані сильного алкогольного сп'яніння, після інциденту їй висунули кримінальні звинування та депортували з Польщі.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Polsatnews.

Як жінка напала на представника поліції

Правохоронців викликали до одного з житлових будинків у Замбруві після повідомлення про жінку, що лежала на тротуарі без свідомості та не реагувала на пересічних людей.

На місці поліцейські встановили, що 39-річна громадянка України перебувала в стані сильного алкогольного сп'яніння. Медики оглянули жінку та дійшли висновку, що госпіталізація їй не потрібна.

Після цього поліцейські вирішили доправити її до витверезника. Проте, під час затримання жінка почала вести себе агресивно поводити, нецензурно висловлювалась в адресу представників поліції та чинила опір спробам одягнути на неї наручники.

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Що загрожувало громадянці України

Після інциденту їй висунули кримінальні звинування за двома статтями.

Йдеться про образу посадових осіб під час виконання службових обов’язків та порушення фізичної недоторканності співробітника поліції.

Згідно з польським законодавством, за такі правопорушення їй загрожувало до трьох років позбавлення волі.

Водночас польська поліція звернулася до Прикордонної служби з клопотанням про примусове вислання громадянки України.

Як повідомила прес-секретар Підляського загону Прикордонної служби Катажина Зданович, рішення про обов’язкову депортацію 39-річної жінки вже ухвалено та виконано.

Окрім депортації, українці заборонили в’їзд до Польщі та інших країн Шенгенської зони строком на п’ять років.

Новини.LIVE писали, що після нападу на українських підлітків у Бидгощі, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відреагував на це. Зокрема, рішуче засудив нападників та прокоментував — "це були явні антипольські дії".

Новини.LIVE інформували, що у Польщі сталась прикра ситуація: жінки 35 та 36 років напали на українців так ображали їх з приводу національності. Правоохоронці віддали нападниць під суворий нагляд поліції.