В полиции назвали причину смерти командира 154-й бригады Кононникова

Владимир Кононников. Фото: facebook.com/154OMBR

Ткач Эдуард редактор ленты новостей

Вчера, в воскресенье, 28 июня, командира 154-й отдельной механизированной бригады полковника Владимира Кононникова обнаружили без признаков жизни. В настоящее время стало известно, что у него было огнестрельное ранение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Главного управления Нацполиции в Запорожской области.

Что сказали в полиции о смерти военного

"В Запорожье полицейские устанавливают обстоятельства смерти военного офицера. Командира одной из воинских частей нашли мертвым с огнестрельным ранением", — говорится в сообщении.

В полиции не назвали имени погибшего, однако в воскресенье в ОК "Юг" сообщили, что 28 июня нашли мертвым командира 154 ОМБр Владимира Кононникова.

Правоохранители квалифицировали инцидент по статье 115 (умышленное убийство) УК Украины. Однако отметки о "самоубийстве" нет. Ранее в ОК "Юг" сообщали, что, по предварительным данным, "насилия не выявлено".

"Полицейские проводят следственные действия под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона", — резюмировали в полиции.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский ко Дню Конституции подписал новые указы о государственных наградах. В частности, восемь военнослужащих и полицейских были посмертно удостоены звания "Герой Украины".

Также мы писали, что в Украине появится Национальный пантеон Героев. Инициатива предусматривает создание в Киеве места памяти, где будут чествовать самых выдающихся украинцев, которые в разные эпохи боролись за свободу и независимость Украины.