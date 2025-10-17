Переговоры Украины и РФ - Ермак назвал главные условия

Андрей Ермак. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский остается открытым к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Однако встреча не может состояться ни в России, ни в Беларуси.

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью американскому изданию Axios.

Реклама

Читайте также:

Переговоры Украины и РФ

По словам Ермака, готовность к диалогу остается неизменной — украинский Президент готов встретиться с Путиным в любом формате и в любой стране мира, которая обеспечит беспристрастные условия. В то же время российский диктатор уже неоднократно отклонял такие предложения, демонстрируя нежелание говорить о мире на равных условиях.

Ермак также рассказал о недавних контактах Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. По его словам, между лидерами состоялись два телефонных разговора, после которых Трамп пригласил Зеленского в Белый дом.

"Президенты понимают друг друга. Они сразу начали говорить очень конкретно. Тот факт, что они так быстро договорились о встрече, свидетельствует о том, что мы — друзья и партнеры", — отметил Ермак.

Он подчеркнул, что личная встреча между Зеленским и Трампом является необходимой для принятия решений, которые нельзя решить по телефону. По словам Ермака, два последних разговора президентов были очень продуктивными, но ряд вопросов требует прямого взаимодействия.

Отдельно он подчеркнул, что Украине нужно политическое решение Соединенных Штатов, которое позволит покупать любое необходимое вооружение без дополнительных ограничений. В первую очередь Киев ожидает разрешения приобрести ракеты Tomahawk, которые, по мнению украинской стороны, могут изменить правила игры на поле боя. Не менее важной остается и потребность в усиленной противовоздушной обороне, особенно в системах Patriot, ведь Россия продолжает делать ставку на террор против украинского энергетического сектора.

Ермак также отметил, что, несмотря на ежедневные удары, Украина продолжает укреплять устойчивость своей энергосистемы. По его мнению, соглашение в Газе стало свидетельством того, что Дональд Трамп остается лидером свободного мира, и именно он, по словам Ермака, "может положить конец войне в Украине".

Напомним, 16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился более двух часов. Во время этого звонка они договорились о встрече в венгерском Будапеште.

Незадолго Трамп раскрыл детали этого разговора и заявил, что саммит с Путиным состоится в ближайшие две недели. Сначала Марко Рубио встретится с Лавровым, чтобы определить точное время и место.