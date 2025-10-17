Переговори України та РФ - Єрмак назвав головні умови

Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський залишається відкритим до переговорів із російським лідером Володимиром Путіним. Однак зустріч не може відбутися ні в Росії, ні в Білорусі.

Про це розповів керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв’ю американському виданню Axios.

Переговори України та РФ

За словами Єрмака, готовність до діалогу залишається незмінною — український Президент готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі та в будь-якій країні світу, яка забезпечить неупереджені умови. Водночас російський диктатор уже неодноразово відхиляв такі пропозиції, демонструючи небажання говорити про мир на рівних умовах.

Єрмак також розповів про нещодавні контакти Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. За його словами, між лідерами відбулися дві телефонні розмови, після яких Трамп запросив Зеленського до Білого дому.

"Президенти розуміють один одного. Вони одразу почали говорити дуже конкретно. Той факт, що вони так швидко домовилися про зустріч, свідчить про те, що ми — друзі та партнери", — зазначив Єрмак.

Він наголосив, що особиста зустріч між Зеленським і Трампом є необхідною для ухвалення рішень, які не можна вирішити телефоном. За словами Єрмака, дві останні розмови президентів були дуже продуктивними, але низка питань потребує прямої взаємодії.

Окремо він підкреслив, що Україні потрібне політичне рішення Сполучених Штатів, яке дозволить купувати будь-яке необхідне озброєння без додаткових обмежень. Першочергово Київ очікує на дозвіл придбати ракети Tomahawk, які, на думку української сторони, можуть змінити правила гри на полі бою. Не менш важливою залишається і потреба у посиленій протиповітряній обороні, особливо у системах Patriot, адже Росія продовжує робити ставку на терор проти українського енергетичного сектору.

Єрмак також зазначив, що, попри щоденні удари, Україна продовжує зміцнювати стійкість своєї енергосистеми. На його думку, угода в Газі стала свідченням того, що Дональд Трамп залишається лідером вільного світу, і саме він, за словами Єрмака, "може покласти край війні в Україні".

Нагадаємо, 16 жовтня Путін і Трамп провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Під час цього дзвінка вони домовились про зустріч в угорському Будапешті.

Незадовго Трамп розкрив деталі цієї розмови та заявив, що саміт з Путіним відбудеться у найближчі два тижні. Спершу Марко Рубіо зустрінеться Лавровим, аби визначити точний час і місце.