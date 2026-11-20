Мокрый снег. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 21 ноября, ожидается облачная с прояснениями. Синоптики предупредили несколько областей об осадках в виде мокрого снега и дождя. Местами объявлена опасность из-за сильных порывов ветра.

Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает Новини.LIVE.

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Прогноз погоды в Украине на 21 ноября

Ночью в северо-восточной части будет умеренный дождь, в западных областях — небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории существенных осадков не предвидится.

Погода в Украине 21 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Днем ожидается небольшой дождь, а в южных и восточных областях без значительных осадков.

Ветер преимущественно западный со скоростью 7–12 метров в секунду, в Карпатах и восточных областях, ночью и в большинстве центральных областей, а также в Запорожской области — порывы до 15–20 метров в секунду. Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности.

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Температура воздуха ночью +2...+7 °C, днем +9...+14 °C, в западных и северных областях +2...+7 °C, в Карпатах в течение суток около 0 °C.

Как писали Новини.LIVE, синоптики сообщали, что 21 ноября в северных и западных областях понизится температура воздуха. Кроме того, местами ожидаются осадки.

Кроме того, зима в Европе может оказаться теплее многолетних климатических показателей. В то же время в Украине не исключены кратковременные периоды морозов и снегопады.