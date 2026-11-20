Декілька областей накриють дощі та сніг: прогноз Укргідрометцентра
Погода в Україні завтра, 21 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили декілька областей про опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди оголошено небезпеку через сильні пориви вітру.
Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на 21 листопада
Вночі у північно-східній частині буде помірний дощ, у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території істотних опадів не передбачається.
Вдень передбачається невеликий дощ, а у південних та східних областях без значних опадів.
Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, у Карпатах та східних областях, вночі й у більшості центральних та Запорізькій пориви до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Температура повітря вночі +2...+7 °C, вдень +9...+14 °C, у західних та північних областях +2...+7 °C, у Карпатах упродовж доби близько 0 °C.
Як писали Новини.LIVE, синоптики розповідали, що 21 листопада у північних та західних областях знизиться температура повітря. Крім того, місцями очікуються опади.
Крім того, зима в Європі може виявитися теплішою за багаторічні кліматичні показники. Водночас в Україні не виключені нетривалі періоди морозів і снігопади.