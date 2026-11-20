Мокрий сніг. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 21 листопада, очікується хмарною з проясненнями. Синоптики попередили декілька областей про опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Подекуди оголошено небезпеку через сильні пориви вітру.

Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає Новини.LIVE.

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Прогноз погоди в Україні на 21 листопада

Вночі у північно-східній частині буде помірний дощ, у західних областях невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території істотних опадів не передбачається.

Погода в Україні 21 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Вдень передбачається невеликий дощ, а у південних та східних областях без значних опадів.

Вітер переважно західний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, у Карпатах та східних областях, вночі й у більшості центральних та Запорізькій пориви до 15-20 метрів на секунду. Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

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Температура повітря вночі +2...+7 °C, вдень +9...+14 °C, у західних та північних областях +2...+7 °C, у Карпатах упродовж доби близько 0 °C.

Як писали Новини.LIVE, синоптики розповідали, що 21 листопада у північних та західних областях знизиться температура повітря. Крім того, місцями очікуються опади.

Крім того, зима в Європі може виявитися теплішою за багаторічні кліматичні показники. Водночас в Україні не виключені нетривалі періоди морозів і снігопади.