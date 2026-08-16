Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В некоторых областях будет до +38°: погода в Украине на неделю

В некоторых областях будет до +38°: погода в Украине на неделю

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 20:00
В некоторых областях будет до +38°: погода в Украине на неделю
Девушка у фонтана. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе в Украине будет преимущественно жаркая погода. В западных и северо-западных областях ожидаются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалы. В то же время в центральных и южных регионах температура местами будет подниматься до +36…+38 °С.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Meteoprog.

Погода в Украине 17 августа

В понедельник, 17 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут преимущественно в западных областях. На Полесье осадки местами будут сопровождаться градом и шквальным ветром с порывами до 17–22 м/с.

У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень - фото 1
Карта температурных аномалий. Фото: Meteoprog

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Ночью температура составит +15…+20 °С, днем воздух прогреется до +31…+36 °С. На Волыни и побережье морей будет прохладнее — +24…+29 °С.

Какая будет погода 18 августа

Во вторник, 18 августа, ночью значительные дожди ожидаются в западных регионах. Днем осадки распространятся на Одесскую, Черкасскую и Киевскую области.

Читайте также:

Местами возможны грозы, град и шквалы со скоростью до 15–20 м/с. В остальных областях будет преимущественно сухо.

Ночью температура составит +15…+20 °С. Днем ожидается +31…+36 °С, тогда как на западе температура снизится до +18…+24 °С.

Похолодание наступит 19 августа

В среду, 19 августа, кратковременные дожди с грозами прогнозируются в центральных, северных и северо-восточных областях. Днем осадки возможны также на крайнем западе. Местами прогнозируются шквалы до 15–20 м/с.

У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень - фото 2
Прогноз погоды на 19 августа. Фото: Укргидрометцентр

Температура воздуха ночью опустится до +9…+14 °С, днем составит +21…+26 °С. На крайнем востоке и в Одесской области будет теплее — до +26…+31 °С.

Жара вернётся 20–23 августа

В четверг, 20 августа, ночью на северо-западе страны возможны небольшие дожди. Днем в большинстве областей осадков не будет. Температура днём составит +22…+27 °С на западе и севере, а в центральных, южных и восточных регионах — +29…+35 °С.

В пятницу, 21 августа, кратковременные грозовые дожди пройдут в западных и северо-западных областях. На остальной территории существенных осадков не ожидается. На северо-западе днем будет +25…+30 °С, тогда как в других регионах температура поднимется до +32…+37 °С.

У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень - фото 3
Карта атмосферных фронтов. Фото: Наталья Диденко

В субботу, 22 августа, нестабильная погода с грозовыми дождями сохранится на севере и западе. В других областях будет сухо и жарко. В северо-западной части страны температура составит +25…+30 °С, а в других регионах — +33…+38 °С.

В воскресенье, 23 августа, на большей части территории Украины осадков не ожидается. Лишь ночью в центральных и северных областях местами возможны небольшие дожди.

На севере и западе ночью ожидается +10…+15 °С, днем +23…+28 °С. В других регионах температура ночью составит +16…+21 °С, а днем — +29…+34 °С.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в понедельник, 17 августа, в Украине ожидается жаркая и переменчивая погода. В западных областях местами пройдут кратковременные грозовые дожди, а на Полесье возможны град и шквалы с порывами ветра до 17–22 м/с. В то же время в большинстве регионов будет сухо, а дневная температура поднимется до +31…+36 °С.

Новини.LIVE также сообщали, что август 2026 года в Украине, по прогнозу, будет теплее климатической нормы, а средняя температура превысит её на 1–3 °C. Самая сильная жара ожидается на юге и востоке, где в отдельные дни температура может достигать +41 °C, при этом количество осадков будет ниже нормы. Во второй половине месяца возможны грозы, ливни, шквалы и град, а в конце августа жара должна ослабнуть.

погода лето прогноз погоды погода в Украине жара
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации