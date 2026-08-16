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Головна Новини дня У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень

У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 20:00
У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень
Дівчина біля фонтану. Фото: Новини.LIVE

Наступного тижня в Україні буде переважно спекотна погода. У західних і північно-західних областях очікуються короткочасні дощі з грозами, місцями можливі град та шквали. Водночас у центральних і південних регіонах температура подекуди підніматиметься до +36…+38 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Meteoprog.

Погода в Україні 17 серпня

У понеділок, 17 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть переважно в західних областях. На Поліссі опади місцями супроводжуватимуться градом та шквалистим вітром із поривами до 17–22 м/с.

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Карта температурних аномалій. Фото: Meteoprog

На решті території України істотних опадів не очікується. Вночі температура становитиме +15…+20 °С, вдень повітря прогріється до +31…+36 °С. На Волині та узбережжі морів буде прохолодніше — +24…+29 °С.

Якою буде погода 18 серпня

У вівторок, 18 серпня, вночі значні дощі очікуються у західних регіонах. Вдень опади поширяться на Одеську, Черкаську та Київську області.

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Місцями можливі грози, град і шквали зі швидкістю до 15–20 м/с. В інших областях буде переважно сухо.

Вночі температура становитиме +15…+20 °С. Вдень очікується +31…+36 °С, тоді як на заході температура знизиться до +18…+24 °С.

Похолодання прийде 19 серпня

У середу, 19 серпня, короткочасні дощі з грозами прогнозують у центральних, північних та північно-східних областях. Вдень опади можливі також на крайньому заході. Подекуди прогнозуються шквали до 15–20 м/с.

У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень - фото 2
Прогноз погоди на 19 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Температура повітря вночі опуститься до +9…+14 °С, вдень становитиме +21…+26 °С. На крайньому сході та Одещині буде тепліше — до +26…+31 °С.

Спека повернеться 20–23 серпня

У четвер, 20 серпня, невеликі дощі можливі вночі на північному заході країни. Вдень більшість областей обійдеться без опадів. Температура вдень становитиме +22…+27 °С на заході та півночі, а в центральних, південних і східних регіонах — +29…+35 °С.

У п'ятницю, 21 серпня, короткочасні грозові дощі пройдуть у західних та північно-західних областях. На решті території істотних опадів не очікується. На північному заході вдень буде +25…+30 °С, тоді як в інших регіонах температура підніметься до +32…+37 °С.

У деяких областях буде до +38°: погода в Україні на тиждень - фото 3
Карта атмосферних фронтів. Фото: Наталка Діденко

У суботу, 22 серпня, нестійка погода з грозовими дощами збережеться на півночі та заході. В інших областях буде сухо та спекотно. На північно-західній частині країни температура становитиме +25…+30 °С, а в інших регіонах — +33…+38 °С.

У неділю, 23 серпня, більшість території України залишиться без опадів. Лише вночі в центральних і північних областях місцями можливі невеликі дощі.

На півночі та заході вночі очікується +10…+15 °С, вдень +23…+28 °С. В інших регіонах температура вночі становитиме +16…+21 °С, а вдень — +29…+34 °С.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в понеділок, 17 серпня, в Україні очікується спекотна та нестійка погода. У західних областях місцями пройдуть короткочасні грозові дощі, а на Поліссі можливі град і шквали з поривами вітру до 17–22 м/с. Водночас у більшості регіонів буде сухо, а температура вдень підніметься до +31…+36 °С.

Новини.LIVE також писали, що серпень 2026 року в Україні, за прогнозом, буде теплішим за кліматичну норму, а середня температура перевищить її на 1–3 °C. Найспекотніше очікується на півдні та сході, де в окремі дні температура може сягати +41 °C, водночас опадів буде менше за норму. У другій половині місяця можливі грози, зливи, шквали та град, а наприкінці серпня спека має послабитися.

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Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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