Жара до +38 °С и грозы: какая погода ожидается в Украине 17 августа

Девушка охлаждается в жару. Фото: УНИАН

В понедельник, 17 августа, в западных областях Украины местами пройдут кратковременные дожди и грозы. На следующей неделе в Украине сохранится преимущественно жаркая и нестабильная погода, в центральных и южных областях температура в отдельные дни будет повышаться до +36…+38 °С.

Об этом сообщает Meteoprog, передает Новини.LIVE.

Какая будет погода 17 августа

В понедельник, 17 августа, в западных областях днем местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

На Полесье отдельные грозы могут сопровождаться градом и шквалами. Порывы ветра во время непогоды будут достигать 17–22 м/с.

На остальной территории Украины существенных осадков не ожидается. Преимущественно будет сухо.

Читайте также:

Прогнозируется юго-западный ветер. Ночью его скорость составит 3–8 м/с, днем — 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит +15…+20 °С. Днем столбики термометров поднимутся до +31…+36 °С.

В то же время несколько прохладнее будет вдоль побережья морей и на Волыни. Там дневная температура составит +24…+29 °С.

Какая будет погода в Украине на следующей неделе

В ближайшие дни температурный фон в Украине ожидается выше средних многолетних показателей. Жарче всего будет в центральных и южных областях, где в отдельные дни температура воздуха будет подниматься до +36…+38 °С.

В то же время погода будет нестабильной. Кратковременные дожди в основном прогнозируются в западных и северо-западных регионах. Местами осадки будут сопровождаться грозами, градом и шквалистым ветром.

Наименьшее количество осадков ожидается в юго-восточной части Украины. Там будет преобладать сухая и жаркая погода.

Где будет жарче всего

Самые высокие температурные показатели ожидаются в центральных и южных областях. В ближайшие дни местами температура может достигать +36…+38 °С.

В западных и северо-западных областях жара будет сочетаться с более нестабильной атмосферой. Из-за этого там возрастает вероятность кратковременных ливней, гроз, града и сильных порывов ветра.

Жителям регионов, где прогнозируются грозы и шквалы, следует учитывать возможное ухудшение погодных условий во время пребывания на улице. В других областях основным фактором останется высокая температура воздуха.

Новини.LIVE сообщали, что больше всего от аномальной жары могут страдать люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, дети и беременные, поскольку высокие температуры создают дополнительную нагрузку на организм. Чтобы предотвратить обезвоживание и негативные последствия для здоровья, во время сильной жары медики рекомендуют регулярно пить воду небольшими порциями, не находиться в слишком холодных помещениях и охлаждать тело влажными салфетками.

Новини.LIVE писали, что осадки в течение августа будут распределяться очень неравномерно, а их общее количество будет на 20–40% меньше климатической нормы, что создаст благоприятные условия для засухи. Основная часть локальных грозовых дождей ожидается во второй половине месяца, однако они не смогут полностью компенсировать дефицит влаги в почве.