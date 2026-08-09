Флаг Украины в Косово сняли из-за слов Зеленского в Сербии

В Приштине с здания сняли флаг Украины. Фото: кадр из видео

В столице Косово Приштине с здания в центре города сняли флаг Украины. Это решение связали с визитом президента Украины Владимира Зеленского в Сербию и его заявления во время встречи с Александром Вучичем, который поддерживает позицию Белграда по Косово.

Об этом сообщил мэр Приштины Перпарим Рама, передает Новини.LIVE.

В Приштине объяснили демонтаж флага Украины

Флаг Украины сняли с здания в центральной части Приштины. Видео демонтажа опубликовал мэр города Перпарим Рама.

По словам мэра, Приштина таким образом отреагировала на действия, которые он расценил как неуважение к Косово.

"Когда Косово не уважают, столица Приштина всегда реагирует одинаково", — заявил Рама.

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В то же время мэр подчеркнул, что Косово продолжит поддерживать народы, страдающие от войны, насилия и преследований.

Почему в Косово отреагировали на визит Зеленского

Причиной такого решения стал визит Владимира Зеленского в Сербию, которая не признает независимость Косово и считает его своей территорией.

В ходе визита президент Украины встретился с сербским лидером Александром Вучичем. На этом фоне в Приштине выразили недовольство из-за контактов украинской стороны с сербским руководством.

Рама заявил, что никакая политика не должна строиться на унижении государственности Косово и памяти его жертв.

Кроме того, во время встречи с Вучичем Зеленский подчеркнул, что позиция Украины относительно независимости Косово остается неизменной.

Украина считает свою позицию соответствующей нормам международного права.

История противостояния Сербии и Косово

Сербия по-прежнему считает Косово частью своей территории. После войны 1999 года между сербскими и албанскими силами регион перешел под управление ООН, а в 2008 году Косово в одностороннем порядке провозгласило независимость.

Независимость Косово признают не все государства, в частности Украина. Сербская община, проживающая преимущественно на севере Косово и в отдельных муниципалитетах, также не признает независимости региона и считает Белград своей столицей.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Сербии Джуро Мацутом. Глава государства поблагодарил сербскую сторону за решение выделить 2 миллиона евро на поддержку украинной энергетической отрасли.

Также Новини.LIVE писали, что президент Сербии Александар Вучич заявил о поддержке евроинтеграционного курса Украины. Он выразил надежду, что Киев как можно скорее откроет и завершит все переговорные кластеры, необходимые для вступления в Европейский Союз.