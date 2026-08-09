Прапор України в Косові зняли через слова Зеленського в Сербії

У Приштині з будівлі прибрали прапор України. Фото: кадр із відео

У столиці Косова Приштині з будівлі в центрі міста прибрали прапор України. Рішення пов’язали з візитом президента України Володимира Зеленського до Сербії та його заявою під час зустрічі з Александром Вучичем, який підтримує позицію Белграда щодо Косова.

Про це повідомив мер Приштини Перпарім Рама, передає Новини.LIVE.

У Приштині пояснили демонтаж прапора України

Прапор України зняли з будівлі в центральній частині Приштини. Відео демонтажу опублікував мер міста Перпарім Рама.

За словами мера, Приштина таким чином відреагувала на дії, які він розцінив як неповагу до Косова.

"Коли Косово не поважають, столиця Приштина завжди реагує однаково", — заявив Рама.

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Водночас мер наголосив, що Косово продовжить підтримувати народи, які потерпають від війни, насильства та переслідувань.

Чому в Косові відреагували на візит Зеленського

Причиною рішення стало відвідування Володимиром Зеленським Сербії, яка не визнає незалежність Косова та вважає його своєю територією.

Під час візиту президент України зустрівся із сербським лідером Александром Вучичем. На цьому тлі в Приштині висловили невдоволення через контакти української сторони із сербським керівництвом.

Рама заявив, що жодна політика не повинна будуватися на приниженні державності Косова та пам’яті його жертв.

Також, під час зустрічі із Вучичем Зеленський наголосив, що позиція України щодо незалежності Косова залишається незмінною.

Україна вважає свою позицію такою, що відповідає нормам міжнародного права.

Історія протистояння Сербії та Косова

Сербія продовжує вважати Косово частиною своєї території. Після війни 1999 року між сербськими та албанськими силами край перейшов під управління ООН, а у 2008 році Косово в односторонньому порядку проголосило незалежність.

Незалежність Косова визнають не всі держави, зокрема Україна. Сербська громада, яка переважно проживає на півночі Косова та в окремих муніципалітетах, також не визнає незалежності краю і вважає Белград своєю столицею.

Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Сербії Джуро Мацутом. Глава держави подякував сербській стороні за рішення спрямувати 2 мільйони євро на підтримку української енергетичної галузі.

Також Новини.LIVE інформували, що Президент Сербії Александар Вучич заявив про підтримку євроінтеграційного курсу України. Він висловив сподівання, що Київ якомога швидше відкриє та завершить усі переговорні кластери, необхідні для вступу до Європейського Союзу.