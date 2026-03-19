В Киевской области 19 марта вводят отключения света
В Киевской области в четверг, 19 марта, введут графики отключения электроэнергии. Ограничения связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских ударов. Часть потребителей будет оставаться со светом.
Для большинства групп предусмотрены временные отключения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.
Отключение света в Киевской области 19 марта
Свет будет весь день для такой очереди:
- 2.1
В то же время отключения электроэнергии запланированы для таких групп:
С 10:30 до 15:30
- 1.1
С 10:30 до 15:30
- 1.2
С 10:30 до 15:30
- 2.2
С 15:30 до 19:00
- 3.1
С 15:30 до 19:00
- 3.2
С 15:30 до 17:00
- 4.1
С 19:00 до 21:00
- 4.2
С 08:00 до 10:30
- 5.1
С 19:00 до 21:00
- 5.2
С 08:00 до 10:30
- 6.1
С 08:00 до 10:30
- 6.2
Согласно опубликованной информации, электроснабжение будет ограничиваться поочередно в зависимости от очереди. Для отдельных групп потребителей отключения запланированы в определенные часы в течение дня. В то же время часть очередей сможет пользоваться электроэнергией без ограничений. Графики сформированы с учетом текущего состояния энергосистемы.
Графики могут меняться в течение дня
Энергетики предупреждают, что ситуация может оперативно меняться. В связи с этим возможны корректировки графиков отключений.
Жителей региона просят следить за обновлениями на официальных ресурсах. Это позволит своевременно получить актуальную информацию о подаче электроэнергии.
Напомним, в четверг, 19 марта, во всех регионах Украины запланированы отключения света по причине атак россиян на украинскую энергосистему.
