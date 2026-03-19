Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Киевской области 19 марта вводят отключения света

В Киевской области 19 марта вводят отключения света

Ua ru
Дата публикации 19 марта 2026 03:20
Блэкаут в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Киевской области в четверг, 19 марта, введут графики отключения электроэнергии. Ограничения связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских ударов. Часть потребителей будет оставаться со светом. 

Для большинства групп предусмотрены временные отключения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК. 

Читайте также:

Отключение света в Киевской области 19 марта 

Свет будет весь день для такой очереди: 

  • 2.1
График отключения света для Киевской области на 19 марта. Фото: ДТЭК
График отключения света для Киевской области на 19 марта. Фото: ДТЭК

В то же время отключения электроэнергии запланированы для таких групп:

С 10:30 до 15:30

  • 1.1

С 10:30 до 15:30

  • 1.2

С 10:30 до 15:30

  • 2.2

С 15:30 до 19:00

  • 3.1

С 15:30 до 19:00

  • 3.2

С 15:30 до 17:00

  • 4.1

С 19:00 до 21:00

  • 4.2

С 08:00 до 10:30 

  • 5.1

С 19:00 до 21:00 

  • 5.2

С 08:00 до 10:30 

  • 6.1

С 08:00 до 10:30

  • 6.2

Согласно опубликованной информации, электроснабжение будет ограничиваться поочередно в зависимости от очереди. Для отдельных групп потребителей отключения запланированы в определенные часы в течение дня. В то же время часть очередей сможет пользоваться электроэнергией без ограничений. Графики сформированы с учетом текущего состояния энергосистемы.

Графики могут меняться в течение дня

Энергетики предупреждают, что ситуация может оперативно меняться. В связи с этим возможны корректировки графиков отключений.

Жителей региона просят следить за обновлениями на официальных ресурсах. Это позволит своевременно получить актуальную информацию о подаче электроэнергии. 

Напомним, в четверг, 19 марта, во всех регионах Украины запланированы отключения света по причине атак россиян на украинскую энергосистему. 

В корпорации "Киевавтодор" назвали главную причину появления большого количества ям на дороге этой зимой. 

Киевская область ДТЭК отключения света блэкаут графики отключений света
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации