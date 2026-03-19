В Киевской области 19 марта вводят отключения света

Блэкаут в Украине.

В Киевской области в четверг, 19 марта, введут графики отключения электроэнергии. Ограничения связаны с повреждениями энергетической инфраструктуры в результате российских ударов. Часть потребителей будет оставаться со светом.

Для большинства групп предусмотрены временные отключения, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Отключение света в Киевской области 19 марта

Свет будет весь день для такой очереди:

2.1

График отключения света для Киевской области на 19 марта. Фото: ДТЭК

В то же время отключения электроэнергии запланированы для таких групп:

С 10:30 до 15:30

1.1

С 10:30 до 15:30

1.2

С 10:30 до 15:30

2.2

С 15:30 до 19:00

3.1

С 15:30 до 19:00

3.2

С 15:30 до 17:00

4.1

С 19:00 до 21:00

4.2

С 08:00 до 10:30

5.1

С 19:00 до 21:00

5.2

С 08:00 до 10:30

6.1

С 08:00 до 10:30

6.2

Согласно опубликованной информации, электроснабжение будет ограничиваться поочередно в зависимости от очереди. Для отдельных групп потребителей отключения запланированы в определенные часы в течение дня. В то же время часть очередей сможет пользоваться электроэнергией без ограничений. Графики сформированы с учетом текущего состояния энергосистемы.

Графики могут меняться в течение дня

Энергетики предупреждают, что ситуация может оперативно меняться. В связи с этим возможны корректировки графиков отключений.

Жителей региона просят следить за обновлениями на официальных ресурсах. Это позволит своевременно получить актуальную информацию о подаче электроэнергии.

Напомним, в четверг, 19 марта, во всех регионах Украины запланированы отключения света по причине атак россиян на украинскую энергосистему.

