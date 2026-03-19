КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Головна Новини дня На Київщині 19 березня запроваджують відключення світла

На Київщині 19 березня запроваджують відключення світла

Дата публікації: 19 березня 2026 03:20
Блекаут в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Київській області в четвер, 19 березня, введуть графіки відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів. Частина споживачів залишатиметься зі світлом.

Для більшості груп передбачено тимчасові вимкнення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ДТЕК.

Вимкнення світла в Київській області 19 березня

Світло буде весь день для такої черги:

  • 2.1
График отключения света для Киевской области
Графік вимкнення світла для Київської області на 19 березня. Фото: ДТЕК
Водночас відключення електроенергії заплановані для таких груп:

З 10:30 до 15:30

  • 1.1

З 10:30 до 15:30

  • 1.2

З 10:30 до 15:30

  • 2.2

З 15:30 до 19:00

  • 3.1

З 15:30 до 19:00

  • 3.2

З 15:30 до 17:00

  • 4.1

З 19:00 до 21:00

  • 4.2

З 08:00 до 10:30

  • 5.1

З 19:00 до 21:00

  • 5.2

З 08:00 до 10:30

  • 6.1

З 08:00 до 10:30

  • 6.2

Згідно з опублікованою інформацією, електропостачання обмежуватиметься почергово залежно від черги. Для окремих груп споживачів відключення заплановані в певні години протягом дня. Водночас частина черг зможе користуватися електроенергією без обмежень. Графіки сформовані з урахуванням поточного стану енергосистеми.

Графіки можуть змінюватися протягом дня

Енергетики попереджають, що ситуація може оперативно змінюватися. У зв'язку з цим можливі коригування графіків відключень.

Жителів регіону просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах. Це дасть змогу своєчасно отримати актуальну інформацію про подачу електроенергії.

Нагадаємо, у четвер, 19 березня, у всіх регіонах України заплановано відключення світла через атаки росіян на українську енергосистему.

Київська область ДТЕК відключення світла блекаут графіки відключень світла
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
