На Київщині 19 березня запроваджують відключення світла
У Київській області в четвер, 19 березня, введуть графіки відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів. Частина споживачів залишатиметься зі світлом.
Для більшості груп передбачено тимчасові вимкнення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ДТЕК.
Вимкнення світла в Київській області 19 березня
Світло буде весь день для такої черги:
- 2.1
Водночас відключення електроенергії заплановані для таких груп:
З 10:30 до 15:30
- 1.1
З 10:30 до 15:30
- 1.2
З 10:30 до 15:30
- 2.2
З 15:30 до 19:00
- 3.1
З 15:30 до 19:00
- 3.2
З 15:30 до 17:00
- 4.1
З 19:00 до 21:00
- 4.2
З 08:00 до 10:30
- 5.1
З 19:00 до 21:00
- 5.2
З 08:00 до 10:30
- 6.1
З 08:00 до 10:30
- 6.2
Згідно з опублікованою інформацією, електропостачання обмежуватиметься почергово залежно від черги. Для окремих груп споживачів відключення заплановані в певні години протягом дня. Водночас частина черг зможе користуватися електроенергією без обмежень. Графіки сформовані з урахуванням поточного стану енергосистеми.
Графіки можуть змінюватися протягом дня
Енергетики попереджають, що ситуація може оперативно змінюватися. У зв'язку з цим можливі коригування графіків відключень.
Жителів регіону просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах. Це дасть змогу своєчасно отримати актуальну інформацію про подачу електроенергії.
Нагадаємо, у четвер, 19 березня, у всіх регіонах України заплановано відключення світла через атаки росіян на українську енергосистему.
