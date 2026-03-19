На Київщині 19 березня запроваджують відключення світла

Блекаут в Україні. Фото: Новини.LIVE

У Київській області в четвер, 19 березня, введуть графіки відключення електроенергії. Обмеження пов'язані з пошкодженнями енергетичної інфраструктури внаслідок російських ударів. Частина споживачів залишатиметься зі світлом.

Для більшості груп передбачено тимчасові вимкнення, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ДТЕК.

Вимкнення світла в Київській області 19 березня

Світло буде весь день для такої черги:

2.1

Графік вимкнення світла для Київської області на 19 березня. Фото: ДТЕК

Водночас відключення електроенергії заплановані для таких груп:

З 10:30 до 15:30

1.1

З 10:30 до 15:30

1.2

З 10:30 до 15:30

2.2

З 15:30 до 19:00

3.1

З 15:30 до 19:00

3.2

З 15:30 до 17:00

4.1

З 19:00 до 21:00

4.2

З 08:00 до 10:30

5.1

З 19:00 до 21:00

5.2

З 08:00 до 10:30

6.1

З 08:00 до 10:30

6.2

Згідно з опублікованою інформацією, електропостачання обмежуватиметься почергово залежно від черги. Для окремих груп споживачів відключення заплановані в певні години протягом дня. Водночас частина черг зможе користуватися електроенергією без обмежень. Графіки сформовані з урахуванням поточного стану енергосистеми.

Графіки можуть змінюватися протягом дня

Енергетики попереджають, що ситуація може оперативно змінюватися. У зв'язку з цим можливі коригування графіків відключень.

Жителів регіону просять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах. Це дасть змогу своєчасно отримати актуальну інформацію про подачу електроенергії.

Нагадаємо, у четвер, 19 березня, у всіх регіонах України заплановано відключення світла через атаки росіян на українську енергосистему.

