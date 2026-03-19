Головна Новини дня У Київавтодорі пояснили причини масової появи ям на дорогах

У Київавтодорі пояснили причини масової появи ям на дорогах

Дата публікації: 19 березня 2026 02:27
У Київавтодорі пояснили причини масової появи ям на дорогах
Ремонт доріг у Києві. Фото: УНІАН

У Києві значна частина доріг не проходила капітальний ремонт протягом 20-30 років. Це стало однією з ключових причин погіршення стану покриття в місті. Там також пояснили механізм утворення ям на вулицях столиці.

Основним фактором руйнування є перепади температури, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на інформацію комунальної корпорації "Київавтодор".

Читайте також:

Вода проникає в тріщини дорожнього покриття, а при замерзанні збільшується в об'ємі та руйнує структуру матеріалу. Надалі рух транспорту посилює пошкодження і призводить до утворення вибоїн. Цей процес особливо активний у період переходу температури через нуль градусів.

Які дороги страждають найбільше

У "Київавтодорі" зазначають, що проблема насамперед стосується ділянок без капітального ремонту. На дорогах, які оновлювалися в останні 5-7 років, подібні пошкодження практично не виникають. Це пов'язано з більш сучасними матеріалами та технологіями укладання покриття. Таким чином, стан вулиць Києва безпосередньо залежить від термінів останнього ремонту.

"З переходами температури повітря через нульову позначку відбувається зміна агрегатного стану води. Вода проникає в тріщини і при замерзанні розширюється, руйнуючи покриття зсередини. Більшість доріг не ремонтували 20-30 років, що призвело до їхнього зносу та появи ям", — пояснили в "Київавтодорі".

Нагадаємо, у приміщенні корпорації "Київавтодор" відбулися обшуки, які виявилися пов'язані з розслідуванням можливого привласнення бюджетних коштів.

Тим часом на одній із найзавантаженіших станцій метро Києва пройде ремонт, який може виявитися затяжним.

ремонт дороги Україна Новини Києва асфальт
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
