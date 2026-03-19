В Киевавтодоре объяснили причины массового появления ям на дорогах

В Киеве значительная часть дорог не проходила капитальный ремонт на протяжении 20–30 лет. Это стало одной из ключевых причин ухудшения состояния покрытия в городе. Там также объяснили механизм образования ям на улицах столицы.

Основным фактором разрушения являются перепады температуры, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на информацию коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Вода проникает в трещины дорожного покрытия, а при замерзании увеличивается в объеме и разрушает структуру материала. В дальнейшем движение транспорта усиливает повреждения и приводит к образованию выбоин. Этот процесс особенно активен в период перехода температуры через ноль градусов.

Какие дороги страдают больше всего

В "Киевавтодоре" отмечают, что проблема в первую очередь касается участков без капитального ремонта. На дорогах, которые обновлялись в последние 5–7 лет, подобные повреждения практически не возникают. Это связано с более современными материалами и технологиями укладки покрытия. Таким образом, состояние улиц Киева напрямую зависит от сроков последнего ремонта.

"С переходами температуры воздуха через нулевую отметку происходит изменение агрегатного состояния воды. Вода проникает в трещины и при замерзании расширяется, разрушая покрытие изнутри. Большинство дорог не ремонтировались 20–30 лет, что привело к их износу и появлению ям", — пояснили в "Киевавтодоре".

Напомним, в помещении корпорации "Киевавтодор" прошли обыски, которые оказались связаны с расследованием возможного присвоения бюджетных средств.

