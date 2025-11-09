Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Испании ответили, увеличит ли страна расходы на оборону

В Испании ответили, увеличит ли страна расходы на оборону

Ua ru
Дата публикации 9 ноября 2025 14:54
обновлено: 14:58
Испания против увеличения расходов на оборону — какая причина
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна не будет увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП. Он считает, что в этом нет смысла, когда на образование тратится меньше.

Об этом Педро Санчес заявил в интервью El Pais.

Реклама
Читайте также:

Испания не увеличит расходы на оборону

Санчес заявил, что Испания уже выполняет свои обязательства перед НАТО, ведь вооруженные силы страны развернуты в Болгарии, Румынии, Литве и Эстонии.

"Эти страны знают, что Испания присутствует... Мы выполняем, что можем, а не только формально счета в процентах от ВВП", — сказал премьер.

Он считает, что нет смысла тратить 5% ВВП на оборону, когда на образование в Испании выделяется меньше. По словам политика, Европа должна стремиться к международному праву и солидарности, а не только к военной силе.

В то же время Педро Санчес согласился, что постепенное увеличение бюджета является необходимостью.

Напомним, в июне 2025 года СМИ сообщали , что Испании разрешили платить меньше, чем 5% в бюджет НАТО. Решение  было принято после длительных переговоров и преодоления возражений  возражений Испании..

В то же время Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону. Это больше, чем в других странах мира.

ВВП Испания бюджет Педро Санчес инвестиции в оборону
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации