Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что его страна не будет увеличивать расходы на оборону до 5% ВВП. Он считает, что в этом нет смысла, когда на образование тратится меньше.

Об этом Педро Санчес заявил в интервью El Pais.

Испания не увеличит расходы на оборону

Санчес заявил, что Испания уже выполняет свои обязательства перед НАТО, ведь вооруженные силы страны развернуты в Болгарии, Румынии, Литве и Эстонии.

"Эти страны знают, что Испания присутствует... Мы выполняем, что можем, а не только формально счета в процентах от ВВП", — сказал премьер.

Он считает, что нет смысла тратить 5% ВВП на оборону, когда на образование в Испании выделяется меньше. По словам политика, Европа должна стремиться к международному праву и солидарности, а не только к военной силе.

В то же время Педро Санчес согласился, что постепенное увеличение бюджета является необходимостью.

Напомним, в июне 2025 года СМИ сообщали , что Испании разрешили платить меньше, чем 5% в бюджет НАТО. Решение было принято после длительных переговоров и преодоления возражений возражений Испании..

В то же время Украина тратит рекордную долю ВВП на оборону. Это больше, чем в других странах мира.