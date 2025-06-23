Испанцам разрешили платить менее 5% в бюджет НАТО

Учения НАТО в Польше. Фото: Reuters

Страны-члены НАТО достигли согласия относительно значительного увеличения оборонных расходов, которые составят не менее 5% от валового внутреннего продукта (ВВП). Решение было принято после длительных переговоров и преодоления возражений Испании.

Об этом сообщает агентство DPA.

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Агентство отмечает, что Испания долго отказывалась увеличивать расходы. Страна платила в общий бюджет альянса 1,2% ВВП и категорически была против. Чтобы не тянуть с принятием решения испанцам просто позволили платить менее 5%, а именно 2,1%, что удовлетворило страну.

Для этого проект заявления был скорректирован, заменив "мы" на "союзники" при определении обязательств тратить 5% ВВП на оборону.

Напомним, президент США Дональд Трамп назвал процент, который страны НАТО должны тратить на оборону. По его мнению, члены Североатлантического блока должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме самой Америки.

А первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица сообщил, чего Украина ожидает от саммита НАТО. Саммит состоится 24-25 июня в Гааге.