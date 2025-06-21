Країни НАТО мають витрачати 5% на оборону — Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав відсоток, який країни НАТО мають витрачати на оборону. На його думку, члени Північноатлантичного блоку повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім самої Америки.

Про це очільник Білого дому заявив під час спілкування із представниками ЗМІ.

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Трамп про витрати країн НАТО на оборону

Журналіст запитав у Трампа, чи вважає він й досі, що країни НАТО мають виділяти 5% від ВВП на оборону. У відповідь лідер США сказав, що вважає, що так має бути. Однак він зазначив, що це не стосується Штатів.

"Я не думаю, що ми повинні. Але вважаю, що країни НАТО повинні, абсолютно точно. Ми вже так багато років підтримуємо НАТО. У багатьох випадках, як мені здається, ми платили майже 100% усіх витрат. Тому я не думаю, що ми повинні, а от країни НАТО — так, абсолютно", — заявив Трамп.

Водночас на питання щодо Іспанії, яка цього тижня публічно виступила проти плану НАТО збільшити оборонні витрати до 3,5% ВВП і повʼязані з обороною видатки — до 1,5% ВВП, Трамп заявив, що "НАТО повинен розібратися" з країною.

"Іспанія завжди виділяла дуже мало. Так завжди було — вони платили дуже мало. Іспанія повинна платити стільки ж, скільки й усі інші. Іспанія відома своїми низькими платежами", — сказав глава Білого дому.

Крім того, Трамп розкритикував Канаду щодо витрат на оборону.

"Знаєте, хто ще платив найменше? Країна, відома як Канада. Тому що Канада казала: "Навіщо платити, якщо Сполучені Штати й так захистять нас безоплатно?", — додав президент Америки.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що поклав край жорстокому кровопролиттю між Демократичною Республікою Конго і Республікою Руанда.

Зокрема, лідер США вчергове зробив заяву про переговори між Україною та Росією.