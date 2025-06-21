Страны НАТО должны тратить 5% на оборону - Трамп

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал процент, который страны НАТО должны тратить на оборону. По его мнению, члены Североатлантического блока должны выделять 5% от ВВП на оборону, кроме самой Америки.

Об этом глава Белого дома заявил во время общения с представителями СМИ.

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Трамп о расходах стран НАТО на оборону

Журналист спросил у Трампа, считает ли он до сих пор, что страны НАТО должны выделять 5% от ВВП на оборону. В ответ лидер США сказал, что считает, что так должно быть. Однако он отметил, что это не касается Штатов.

"Я не думаю, что мы должны. Но считаю, что страны НАТО должны, абсолютно точно. Мы уже так много лет поддерживаем НАТО. Во многих случаях, как мне кажется, мы платили почти 100% всех расходов. Поэтому я не думаю, что мы должны, а вот страны НАТО — да, абсолютно", — заявил Трамп.

В то же время на вопрос об Испании, которая на этой неделе публично выступила против плана НАТО увеличить оборонные расходы до 3,5% ВВП и связанные с обороной расходы — до 1,5% ВВП, Трамп заявил, что "НАТО должен разобраться" со страной.

"Испания всегда выделяла очень мало. Так всегда было — они платили очень мало. Испания должна платить столько же, сколько и все остальные. Испания известна своими низкими платежами", — сказал глава Белого дома.

Кроме того, Трамп раскритиковал Канаду относительно расходов на оборону.

"Знаете, кто еще платил меньше всего? Страна, известная как Канада. Потому что Канада говорила: "Зачем платить, если Соединенные Штаты и так защитят нас бесплатно?", — добавил президент Америки.

Напомним, что недавно Трамп заявил, что положил конец жестокому кровопролитию между Демократической Республикой Конго и Республикой Руанда.

В частности, лидер США в очередной раз сделал заявление о переговорах между Украиной и Россией.