Іспанцям дозволили платити менше ніж 5% в бюджет НАТО

Іспанія викрутилась від збільшення виплат до НАТО — як вдалося
Країни-члени НАТО досягли згоди щодо значного збільшення оборонних витрат, що становитимуть щонайменше 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Рішення було ухвалено після тривалих переговорів та подолання заперечень Іспанії.
Про це повідомляє агенція DPA.
Наскільки значне підвищення витрат
Агенція зазначає, що Іспанія довго відмовлялась збільшувати витрати. Країна сплачувала в загальний бюджет альянсу 1,2% ВВП і категорично була проти. Щоб не зволікати з прийняттям рішення іспанцям просто дозволили платити менш як 5%, а саме 2,1%, що задовольнило країну.
Для цього проєкт заяви було скореговано, замінивши "ми" на "союзники" при визначенні зобов'язань витрачати 5% ВВП на оборону.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав відсоток, який країни НАТО мають витрачати на оборону. На його думку, члени Північноатлантичного блоку повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім самої Америки.
А перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, чого Україна очікує від саміту НАТО. Саміт відбудеться 24-25 червня в Гаазі.
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