Іспанцям дозволили платити менше ніж 5% в бюджет НАТО

Навчання НАТО у Польщі. Фото: Reuters

Країни-члени НАТО досягли згоди щодо значного збільшення оборонних витрат, що становитимуть щонайменше 5% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Рішення було ухвалено після тривалих переговорів та подолання заперечень Іспанії.

Про це повідомляє агенція DPA.

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Агенція зазначає, що Іспанія довго відмовлялась збільшувати витрати. Країна сплачувала в загальний бюджет альянсу 1,2% ВВП і категорично була проти. Щоб не зволікати з прийняттям рішення іспанцям просто дозволили платити менш як 5%, а саме 2,1%, що задовольнило країну.

Для цього проєкт заяви було скореговано, замінивши "ми" на "союзники" при визначенні зобов'язань витрачати 5% ВВП на оборону.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав відсоток, який країни НАТО мають витрачати на оборону. На його думку, члени Північноатлантичного блоку повинні виділяти 5% від ВВП на оборону, окрім самої Америки.

А перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця повідомив, чого Україна очікує від саміту НАТО. Саміт відбудеться 24-25 червня в Гаазі.