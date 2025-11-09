Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна не буде збільшувати видатки на оборону до 5% ВВП. Він вважає, що в цьому немає сенсу, коли на освіту витрачається менше.

Про це Педро Санчес заявив в інтерв'ю El Pais.

Іспанія не збільшить видатки на оборону

Санчес заявив, що Іспанія вже виконує свої зобов'язання перед НАТО, адже збройні сили країни розгорнуті у Болгарії, Румунії, Литві та Естонії.

"Ці країни знають, що Іспанія присутня… Ми виконуємо, що можемо, а не лише формально рахунки у відсотках від ВВП", — сказав прем'єр.

Він вважає, що немає сенсу витрачати 5% ВВП на оборону, коли на освіту в Іспанії виділяється менше. За словами політика, Європа має прагнути до міжнародного права та солідарності, а не лише до військової сили.

Водночас Педро Санчес погодився, що поступове збільшення бюджету є необхідністю.

Нагадаємо, у червні 2025 року ЗМІ п ові домляли, що Іс пан ії дозволили платити менше, ніж 5% в бюджет НАТО. Рішення бу ло ухвалено після тривалих переговорів та подолання зап еречень Іспанії .

Водночас Україна витрачає рекордну частку ВВП на оборону. Це більше, ніж в інших країнах світу.