Головна Новини дня В Іспанії відповіли, чи збільшить країна витрати на оборону

В Іспанії відповіли, чи збільшить країна витрати на оборону

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 14:54
Оновлено: 14:58
Іспанія проти збільшення видатків на оборону — яка причина
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Фото: REUTERS/Borut Zivulovic

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна не буде збільшувати видатки на оборону до 5% ВВП. Він вважає, що в цьому немає сенсу, коли на освіту витрачається менше.

Про це Педро Санчес заявив в інтерв'ю El Pais

Читайте також:

Іспанія не збільшить видатки на оборону

Санчес заявив, що Іспанія вже виконує свої зобов'язання перед НАТО, адже збройні сили країни розгорнуті у Болгарії, Румунії, Литві та Естонії. 

"Ці країни знають, що Іспанія присутня… Ми виконуємо, що можемо, а не лише формально рахунки у відсотках від ВВП", — сказав прем'єр.

Він вважає, що немає сенсу витрачати 5% ВВП на оборону, коли на освіту в Іспанії виділяється менше. За словами політика, Європа має прагнути до міжнародного права та солідарності, а не лише до військової сили. 

Водночас Педро Санчес погодився, що поступове збільшення бюджету є необхідністю. 

Нагадаємо, у червні 2025 року ЗМІ п ові домляли, що Іс пан ії дозволили платити менше,  ніж 5% в бюджет НАТО. Рішення бу ло ухвалено після тривалих переговорів та подолання зап еречень Іспанії .   

Водночас Україна витрачає рекордну частку ВВП на оборону. Це більше, ніж в інших країнах світу.

ВВП Іспанія бюджет Педро Санчес інвестиції в оборону
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
