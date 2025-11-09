В Іспанії відповіли, чи збільшить країна витрати на оборону
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що його країна не буде збільшувати видатки на оборону до 5% ВВП. Він вважає, що в цьому немає сенсу, коли на освіту витрачається менше.
Про це Педро Санчес заявив в інтерв'ю El Pais.
Іспанія не збільшить видатки на оборону
Санчес заявив, що Іспанія вже виконує свої зобов'язання перед НАТО, адже збройні сили країни розгорнуті у Болгарії, Румунії, Литві та Естонії.
"Ці країни знають, що Іспанія присутня… Ми виконуємо, що можемо, а не лише формально рахунки у відсотках від ВВП", — сказав прем'єр.
Він вважає, що немає сенсу витрачати 5% ВВП на оборону, коли на освіту в Іспанії виділяється менше. За словами політика, Європа має прагнути до міжнародного права та солідарності, а не лише до військової сили.
Водночас Педро Санчес погодився, що поступове збільшення бюджету є необхідністю.
Нагадаємо, у червні 2025 року ЗМІ п ові домляли, що Іс пан ії дозволили платити менше, ніж 5% в бюджет НАТО. Рішення бу ло ухвалено після тривалих переговорів та подолання зап еречень Іспанії .
Водночас Україна витрачає рекордну частку ВВП на оборону. Це більше, ніж в інших країнах світу.
Читайте Новини.LIVE!