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Главная Новости дня В Испании тысячи людей вышли на протесты из-за миграционного кризиса

В Испании тысячи людей вышли на протесты из-за миграционного кризиса

Ua ru
3 сентября 2026 16:58
В Испании прошли массовые протесты из-за миграционного кризиса
Митинги в Испании. Фото: Reuters

В Испании 2 сентября прошли массовые акции в поддержку Сеуты и против действий правительства на фоне миграционного кризиса. В Мадриде, по данным правительственной делегации, собралось около 50 тысяч человек. Протесты также прошли в Валенсии, Барселоне и других городах, а демонстранты требовали от властей усилить контроль на границе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на BBC и Reuters.

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В Испании прошли массовые акции в поддержку Сеуты

Протесты были организованы 2 сентября на фоне масштабного наплыва мигрантов в Сеуту из Марокко в конце июля. Инициатором общенациональной акции выступила Федерация муниципалитетов и провинций Испании, а митинги прошли более чем в 260 населенных пунктах.

В Мадриде на площади Сибелес, по данным правительственной делегации, собралось около 50 тысяч человек. К акции присоединились лидеры оппозиционной Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо и ультраправой партии Vox Сантьяго Абаскаль.

Протестующие требовали усилить охрану границ, а часть участников призывала к отставке премьер-министра Педро Санчеса. Митинг в Мадриде, который изначально позиционировался как акция солидарности с Сеутой, перерос в политический протест против центрального правительства.

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Что происходит в Сеуте

Миграционный кризис начался в конце июля, когда в Сеуту из Марокко пытались попасть более 70 тысяч человек. Во время массового пересечения границы погибли десятки людей, а ситуация создала значительную нагрузку на инфраструктуру города.

В то же время утверждения о том, что все десятки тысяч мигрантов остались в Сеуте, не соответствуют официальным данным. Уже 31 июля испанское правительство сообщало о возвращении в Марокко 48 300 человек, пересекших границу накануне.

По данным испанских властей, сейчас в Сеуте остаются около 5 тысяч мигрантов, в том числе несовершеннолетние. Испанское Министерство иностранных дел подчеркивает, что незаконное пересечение границы через Сеуту не дает права оставаться в Испании или свободно передвигаться по материковой части страны.

Новини.LIVE сообщали, что при попытке нелегально попасть в Испанию погибли по меньшей мере 88 мигрантов. 72 человека утонули в море, а часть погибла из-за давки во время массового прорыва в Сеуту. Тела погибших продолжали находить на побережье испанского анклава и Марокко.

Новини.LIVE также писали, что сотни мигрантов в Сеуте требовали предоставить им убежище в Испании. Люди протестовали на пляже Эль-Трамполин и заявляли, что не хотят возвращаться в Марокко. На тот момент в Сеуте оставалось около 5–8 тысяч мигрантов, которые из-за перегруженности городских ресурсов жили в сложных условиях.

 

протесты Испания мигранты кризис иммиграция
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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