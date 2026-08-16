В Сеуте сотни мигрантов просят убежища в Испании

Мигранты на границе с Испанией. Фото: Reuters

Сотни мигрантов, недавно прорвавшихся из Марокко в испанский анклав Сеута, вышли на протест на одном из городских пляжей. Они требуют предоставить им убежище в Испании и не возвращать в Марокко. Всего в Сеуте остаются от 5 до 8 тысяч человек, которые живут в сложных условиях.

Об этом сообщает Reuters, информирует Новини.LIVE.

Что происходит в Сеуте

Протестующие собрались на пляже Эль-Трамполин. Они держали испанские флаги и плакаты с надписями "Мы не хотим возвращаться в Марокко" и "Мы тоже люди". Люди также скандировали, что устали и требуют решения от испанских властей.

Мигранты заявляют о сложных условиях пребывания в анклаве. Из-за перегруженности городских ресурсов многие живут прямо на пляже или в окрестностях Сеуты.

"Мы спим у моря, на холоде и в неприятных запахах. Мы очень страдаем", — рассказал один из мигрантов, Аюб Эларруд из марокканского Тетуана.

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По его словам, полиция не дает людям возможности попасть в центр города.

Сейчас в Сеуте остаются примерно 5–8 тысяч мигрантов. Они оказались там после массового прорыва границы около двух недель назад.

Тогда более 72 тысяч человек одновременно пытались попасть в небольшой испанский анклав. Подавляющее большинство впоследствии добровольно вернулось в Марокко.

Какова позиция Испании

Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка ранее заявил, что мигрантам, незаконно пересекшим границу, не позволят остаться в Сеуте, переехать на материковую часть страны или получить легальный статус.

Исключения могут быть сделаны лишь в редких случаях, связанных с крайней уязвимостью людей.

В то же время местные службы Сеуты сталкиваются с дополнительной нагрузкой из-за большого количества людей, остающихся в анклаве.

Медицинские службы Сеуты работают под давлением

Председатель медицинского совета Сеуты Энрике Ровиральта заявил, что ограниченное число медицинских работников города истощено. Он также раскритиковал медленную, по его мнению, реакцию центральных властей.

По словам Ровиральта, среди мигрантов фиксируются случаи инфекционной диареи и чесотки. Также растет количество травм, связанных с насилием, в частности переломов носа и ножевых ранений.

Министр здравоохранения Испании Моника Гарсия в то же время отвергла утверждения о том, что местная система здравоохранения якобы пережила коллапс. Она признала, что медицинские службы находятся под значительным давлением.

Гарсия также заявила, что связывать миграцию с распространением болезней несправедливо, отметив, что риск эпидемических вспышек среди мигрантов является умеренным, а для местных жителей — низким.

Почему мигранты покидают Марокко

Многие марокканцы, с которыми пообщались журналисты Reuters, объяснили свой переезд низкими зарплатами и сложными условиями жизни.

39-летний специалист по автоматизации Мохаммед Уанзар из Феса рассказал, что зарабатывал около 3000 дирхамов в месяц — примерно 324 доллара. По его словам, такого дохода недостаточно для покупки жилья или создания семьи.

Другие участники протеста рассказали о длительных и опасных маршрутах, по которым они добирались до Испании. Среди них есть люди из Нигерии, Бангладеш и Сенегала, которые покинули свои страны из-за конфликтов, преследований или стремления найти работу и лучшие условия для жизни.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что у берегов Испании произошла одна из самых трагических морских катастроф последнего времени — при попытке попасть в страну погибли не менее 88 мигрантов. По данным испанских властей, 72 человека утонули в море, а тела погибших продолжали находить на побережье Сеуты и Марокко.

Также Новини.LIVE писали, что у побережья Франции загорелась лодка, на борту которой находились 157 мигрантов. Инцидент произошел во время опасной попытки людей добраться до Европы морским путем.