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Главная Новости дня Смертельная миграция: при попытке попасть в Испанию погибли десятки человек

Смертельная миграция: при попытке попасть в Испанию погибли десятки человек

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 02:40
При попытке попасть в Испанию погибли по меньшей мере 88 мигрантов
Женщина использует надувной круг, чтобы переправиться по морю в Сеуту на пляже Эль-Тарахаль во время массовых переходов мигрантов из Марокко на территорию Испании 31 июля 2026 года. Фото: REUTERS/Jon Nazca

В испанском анклаве Сеута находятся тела 88 мигрантов. Все эти люди погибли, пытаясь нелегально попасть в страну. По данным правительства, 72 человека утонули в море.

Об этом сообщило издание El Pais, передает Новини.LIVE.

Гибель мигрантов

Мигрантов продолжают находить: их тела обнаруживают на побережье не только в Сеуте, но и в Марокко. Часть людей погибла не в воде: они стали жертвами давки в толпе, когда 30 августа пытались попасть на испанскую часть пляжа. В помещении морга есть места только для 200 тел.

Среди погибших много подростков и несколько женщин. Жертвами миграции стали марокканцы и выходцы из африканских стран, расположенных к югу от Сахары.

Ранее Новини.LIVE cо ссылкой на МВД Испании сообщал о миграционном кризисе в Сеуте. В конце июля в течение суток туда прибыли почти 50 тысяч человек из Марокко. Одни мигранты пересекли границу, переплыв море, другие — пешком обошли пограничные заграждения.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на комментарий неназванного представителя правительства Испании изданию Politico писал, что по состоянию на 31 июля большинство людей, которые нелегально мигрировали в Сеуту, вернулись в Марокко. Речь идет о более чем 48 тысячах 300 человек. В общей сложности ж число нелегальных мигрантов достигло 50 тысяч.

Испания мигранты погибшие
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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