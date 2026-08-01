Более 48 тысяч нелегальных мигрантов уже покинули испанскую Сеуту

Нелегальные мигранты в Сеуте. Фото: El Confidencial

Большинство людей, нелегально прибывших в Испанию 30 июля, уже вернулись туда, откуда мигрировали. Речь идет о более чем 48 тысячах 300 человек. Общее же количество мигрантов, которые без разрешения прибыли в испанский анклав Сеута, достигало 50 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на комментарий неназванного представителя правительства Испании изданию Politico сообщает Новини.LIVE.

Что известно о возвращении нелегальных мигрантов

Представитель испанского правительства считает, что причиной миграционного наплыва стало то, что в стране ограничили процедуры возвращения мигрантов. Соответствующее решение принял Верховный суд Испании.

"Большинство людей, которые приехали вчера (30 июля, — Ред.), сейчас вернулись в Марокко", — заявил чиновник.

По данным Европейской комиссии, мигранты "не продвигаются дальше в сторону европейского континента или других государств-членов ЕС".

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Также Новини.LIVE со ссылкой на BBC писали о масштабных лесных пожарах в Испании и Франции. В двух странах из-за пожаров пришлось эвакуировать более 200 тысяч человек. В частности, в Испании эвакуация потребовалась 25 тысячам жителей, а еще почти 40 тысячам местных приказали не выходить из помещений.