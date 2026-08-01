Понад 48 тисяч нелегальних мігрантів уже покинули іспанську Сеуту

Нелегальні мігранти в Сеуті. Фото: El Confidencial

Більшість людей, які нелегально прибули до Іспанії 30 липня, уже повернулися туди, звідки мігрували. Йдеться про понад 48 тисяч 300 людей. Загальна ж кількість мігрантів, які без дозволу приїхали до іспанського анклаву Сеута, сягала 50 тисяч людей.

Про це з посиланням на коментар неназваного представника уряду Іспанії виданню Politico передає Новини.LIVE.

Що відомо про повернення мігрантів-нелегалів

Представник іспанського уряду вважає, що причиною міграційного напливу стало те, що у країні обмежили процедури повернення мігрантів. Відповідне рішення ухвалив Верховний суд Іспанії.

"Більшість людей, які приїхали вчора (30 липня, — Ред.), зараз повернулися до Марокко", — заявив посадовець.

За даними Європейської комісії, мігранти "не рухаються далі в бік європейського континенту чи інших держав-членів ЄС".

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на МВС Іспанії повідомляв про міграційну кризу в Сеуті. Упродовж доби туди прибули майже 50 тисяч людей із Марокко. Одні мігранти перетнули кордон уплав через море, інші — пішки оминули прикордонні загородження.

Також Новини.LIVE з посиланням на BBC писав про масштабні лісові пожежі в Іспанії та Франції. У двох країнах через займання довелося евакуювати понад 200 тисяч людей. Зокрема, в Іспанії евакуація знадобилася 25 тисячам жителів, а ще майже 40 тисячам місцевих наказали не виходити із приміщень.