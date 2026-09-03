В Іспанії відбулися масові протести через міграційну кризу

Мітинги в Іспанії. Фото: Reuters

В Іспанії 2 вересня відбулися масові акції на підтримку Сеути та проти дій уряду на тлі міграційної кризи. У Мадриді, за даними урядової делегації, зібралися близько 50 тисяч людей. Протести також пройшли у Валенсії, Барселоні та інших містах, а демонстранти вимагали від влади посилити контроль за кордоном.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ВВС та Reuters.

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В Іспанії пройшли масові акції на підтримку Сеути

Протести організували 2 вересня на тлі масштабного напливу мігрантів у Сеуту із Марокко наприкінці липня. Ініціатором загальнонаціональної акції виступила Федерація муніципалітетів і провінцій Іспанії, а мітинги відбулися більш ніж у 260 населених пунктах.

У Мадриді на площі Сібелес, за даними урядової делегації, зібралися близько 50 тисяч людей. До акції приєдналися лідери опозиційної Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо та ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскаль.

Протестувальники вимагали посилити захист кордонів, а частина учасників закликала до відставки прем'єр-міністра Педро Санчеса. Мітинг у Мадриді, який спочатку позиціонували як акцію солідарності із Сеутою, переріс у політичний протест проти центрального уряду.

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Що відбувається у Сеуті

Міграційна криза почалася наприкінці липня, коли до Сеути з Марокко намагалися потрапити понад 70 тисяч людей. Під час масового переходу кордону загинули десятки людей, а ситуація створила значне навантаження на інфраструктуру міста.

Водночас твердження про те, що всі десятки тисяч мігрантів залишилися в Сеуті, не відповідають офіційним даним. Уже 31 липня іспанський уряд повідомляв про повернення до Марокко 48 300 людей, які перетнули кордон напередодні.

За даними іспанської влади, зараз у Сеуті залишаються близько 5 тисяч мігрантів, зокрема неповнолітні. Іспанське Міністерство закордонних справ наголошує, що незаконний перетин кордону через Сеуту не дає права залишатися в Іспанії або вільно пересуватися до материкової частини країни.

Новини.LIVE інформували, що під час спроби нелегально потрапити до Іспанії загинули щонайменше 88 мігрантів. 72 людини потонули в морі, а частина загинула через тисняву під час масового прориву до Сеути. Тіла загиблих продовжували знаходити на узбережжі іспанського анклаву та Марокко.

Новини.LIVE також писали, що сотні мігрантів у Сеуті вимагали надати їм притулок в Іспанії. Люди протестували на пляжі Ель-Трамполін та заявляли, що не хочуть повертатися до Марокко. На той момент у Сеуті залишалися близько 5–8 тисяч мігрантів, які через перевантаженість міських ресурсів жили у складних умовах.