Закончится ли война в 2026 году - прогноз Юсова

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что не прогнозирует завершение полномасштабной войны в 2026 году. По его словам, сейчас все усилия государства сосредоточены не на датах, а на достижении справедливого и устойчивого мира.

Об этом Юсов рассказал в комментарии журналистам во вторник, 16 декабря.

Закончится ли война в 2026 году

Юсов подчеркнул, что Силы безопасности и обороны Украины, дипломатический корпус и политическое руководство работают, чтобы приблизить завершение войны на условиях, которые будут отвечать национальным интересам страны.

Отдельно спикер ГУР МО обратил внимание на вопрос единства, назвав его ключевым вызовом в нынешних условиях. Речь идет как о внутренней сплоченности общества, так и об общности внешнеполитических ориентиров и согласованной оценке действий противника.

По словам Юсова, именно сохранение единства является фундаментом устойчивости, выживания и будущего успеха Украины в противостоянии с агрессором.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из главных пунктов гарантий безопасности является контроль во время прекращения огня.

Также украинский лидер подытожил последние подробности процесса работы над гарантиями для Украины.