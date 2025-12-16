Видео
В ГУР раскрыли, завершится ли война в 2026 году

В ГУР раскрыли, завершится ли война в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 21:23
Закончится ли война в 2026 году - прогноз Юсова
Представитель разведки Андрей Юсов. Фото: АрмияИнформ

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что не прогнозирует завершение полномасштабной войны в 2026 году. По его словам, сейчас все усилия государства сосредоточены не на датах, а на достижении справедливого и устойчивого мира.

Об этом Юсов рассказал в комментарии журналистам во вторник, 16 декабря.

Закончится ли война в 2026 году

Юсов подчеркнул, что Силы безопасности и обороны Украины, дипломатический корпус и политическое руководство работают, чтобы приблизить завершение войны на условиях, которые будут отвечать национальным интересам страны.

Отдельно спикер ГУР МО обратил внимание на вопрос единства, назвав его ключевым вызовом в нынешних условиях. Речь идет как о внутренней сплоченности общества, так и об общности внешнеполитических ориентиров и согласованной оценке действий противника.

По словам Юсова, именно сохранение единства является фундаментом устойчивости, выживания и будущего успеха Украины в противостоянии с агрессором.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что одним из главных пунктов гарантий безопасности является контроль во время прекращения огня.

Также украинский лидер подытожил последние подробности процесса работы над гарантиями для Украины.

война разведка перемирие война в Украине ГУР
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
